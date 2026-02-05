Milton Casco y un impacto inmediato que Nacional no veía desde hace años con jugadores extranjeros

Atlético Nacional vuelve a sentir el impacto inmediato de un extranjero que conecta con el juego y con la hinchada. Algo que no ocurría desde los recordados pasos de Gastón Pezzuti, Franco Armani y Alejandro “Lobo” Guerra. Hoy, ese efecto lo está generando Milton Casco, quien a sus 37 años se ha ganado rápidamente el respeto y la admiración del público verdolaga con actuaciones sólidas y decisivas desde el lateral izquierdo. Lejos de llegar como una apuesta de rotación o experiencia simbólica, Casco ha respondido en la cancha. Sobrio en la marca, fuerte en la salida, con técnica depurada, liderazgo natural y una notable capacidad de asociación, el argentino ha mostrado por qué su nombre pesa en el continente. Sus buenos rendimientos ante Boyacá Chicó, Inter Miami y América de Cali respaldan esa sensación positiva, que se terminó de consolidar con un gol de gran factura frente al conjunto escarlata, aprovechando un error del arquero Soto y definiendo con categoría. Puede leer: Con 20 años y alma de líder: Rengifo, el salvador de Nacional cuando el equipo lo requiere; ya lo ha hecho en varios clásicos

Su aporte cobra aún más valor si se tiene en cuenta la posición que ocupa. El lateral izquierdo es una de las más complejas y escasas en el fútbol mundial, y encontrar jugadores fiables en ese sector se ha convertido en una tarea difícil incluso para los grandes clubes. Nacional, en ese sentido, parece haber encontrado una solución inmediata y de jerarquía. Casco demuestra así que su década en River Plate no fue producto del azar. Durante diez años en el club de la banda cruzada, fue una pieza clave en uno de los ciclos más exitosos del fútbol sudamericano, levantando todos los títulos posibles. Ese ADN ganador es, precisamente, uno de los motivos por los que llegó al elenco verdolaga, con el objetivo de aportar experiencia y mentalidad competitiva.

Durante su presentación oficial, el argentino dejó claro que su adaptación ha sido rápida y positiva. “Desde el primer momento que me tocó llegar al club y disputar los partidos, he visto un gran nivel en el fútbol colombiano, algo que se refleja en cada encuentro”, afirmó. Casco también destacó el trabajo colectivo del equipo y la profundidad de la plantilla. “Nosotros venimos trabajando muy bien y creo que contamos con un gran plantel. A cada uno que le toque iniciar en el once o esperar en el banco, todos van a aportar su granito de arena”, agregó. Lea también: La “zurda mágica” de Juan Manuel Rengifo le dio el triunfo 2-1 a Nacional ante América

Con la humildad que lo caracteriza, el lateral fue claro sobre su rol dentro del grupo. “En lo personal, mi función es acompañar al equipo y, si me toca jugar, hacerlo de la mejor manera. Si el entrenador considera que debe jugar otro compañero, hay que respetar esas decisiones”, señaló. Finalmente, subrayó la ambición compartida en el vestuario. “Estamos todos para sumar y queremos llevar a Atlético Nacional a lo más alto, como corresponde. Estamos muy contentos por haber arrancado de esta manera, pero sabemos que debemos seguir ratificándolo dentro del campo de juego para alcanzar los objetivos que todos queremos”.