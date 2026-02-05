México vuelve al fracking: Sheinbaum gira la política energética y reabre el debate ambiental

México se prepara para un viraje profundo en su política energética. La Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta a la extracción de hidrocarburos mediante fracking o fractura hidráulica, una técnica vetada durante todo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El cambio no es menor, ya que implica revisar una de las banderas históricas del obradorismo y asumir un costo político alto frente a organizaciones ambientalistas y al ala más dura del partido Morena, el que apoya a López y Sheinbaum.
El fracking, utilizado para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales, es rechazado por amplios sectores de la izquierda y del ecologismo global por su impacto ambiental, especialmente sobre el agua.
Aun así, el actual Gobierno mexicano considera que la urgencia energética y fiscal justifica el giro.
