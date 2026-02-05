México vuelve al fracking: Sheinbaum gira la política energética y reabre el debate ambiental

México se prepara para un viraje profundo en su política energética. La Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta a la extracción de hidrocarburos mediante fracking o fractura hidráulica, una técnica vetada durante todo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El cambio no es menor, ya que implica revisar una de las banderas históricas del obradorismo y asumir un costo político alto frente a organizaciones ambientalistas y al ala más dura del partido Morena, el que apoya a López y Sheinbaum. El fracking, utilizado para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales, es rechazado por amplios sectores de la izquierda y del ecologismo global por su impacto ambiental, especialmente sobre el agua. Aun así, el actual Gobierno mexicano considera que la urgencia energética y fiscal justifica el giro. Entérese: Unión Sindical Obrera reiteró que no apoya la venta del negocio de fracking de Ecopetrol

Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de México por el partido Morena.

Soberanía energética y gas natural: la razón de fondo del viraje

Según especialistas y políticos cercanos a la presidenta Sheinbaum, consultados por El País de España, México debe aprovechar los recursos ya identificados por Pemex en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz para reducir la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos. Hoy, México importa más del 70% del gas que consume, una vulnerabilidad estratégica que también limita el crecimiento industrial. Según el informe de este medio internacional, la apuesta busca que México avance hacia la soberanía energética, un objetivo heredado del sexenio anterior, pero ahora con un enfoque más pragmático. Incluso, el propio Gobierno reconoce que, si se quiere alcanzar la meta de producir 1,8 millones de barriles diarios de hidrocarburos al final del sexenio, será necesario invertir en fracking, exploración y producción, y no concentrar los recursos únicamente en refinación. Lea más: “La manera más rápida de resolver el problema de gas es haciendo fracking”: Felipe Bayón, CEO de GeoPark

Pemex, inversión privada y más de 1.000 millones de dólares en juego

Reactivar los pozos ya estudiados por Pemex requiere inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, una cifra difícil de asumir para una empresa con un pasivo que supera los 100.000 millones de dólares, el más alto del mundo entre las petroleras. Por eso, la hoja de ruta contempla esquemas de inversión público-privada y ajustes a la política fiscal de Pemex para hacer rentables los proyectos. Un grupo de legisladores y expertos en hidrocarburos, citados por El País, entre ellos el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, ha presentado a la presidenta estudios que estiman el enorme valor de los yacimientos de gas y aceite ya identificados. Fuentes cercanas aseguran que Sheinbaum ya dio su visto bueno al plan.

El fracking o fracturación hidráulica es una técnica para extraer hidrocarburos (gas y petróleo) de yacimientos no convencionales, atrapados en rocas de baja permeabilidad a gran profundidad.