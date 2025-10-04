Atlético Nacional enfrenta este domingo a Chicó con el propósito de lograr su tercera victoria al hilo

Atlético Nacional vuelve a escena este domingo, cuando visite al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja por la jornada 14 de la Liga BetPlay II. El encuentro se disputará a partir de las 7:30 p.m. y, para los verdolagas, representa un compromiso vital en su camino hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El cuadro antioqueño llega motivado después de vencer 2-0 a Millonarios en el Atanasio Girardot, un triunfo que fortaleció la confianza del plantel y ratificó el crecimiento de la propuesta liderada por el técnico interino Diego Arias. Con esa victoria, Nacional alcanzó los 23 puntos y quedó a siete unidades de asegurar su clasificación; una nueva victoria lo acercaría aún más a ese objetivo.

“Este semestre sueño con merecer ser campeón. Eso se construye en el día a día, entonces dar siempre lo mejor cada uno y confiamos en poder sostenernos para dar la alegría que la gente quiere”, expresó Arias, quien desde su llegada ha logrado transmitir un mensaje de humildad, disciplina y compromiso. La plantilla, con figuras como Alfredo Morelos, Marlon Moreno y Marino Hinestroza en buen nivel, parece responder al llamado de un proyecto que busca devolverle protagonismo al equipo.

Mientras Nacional pelea en la parte alta de la tabla, la realidad del Boyacá Chicó es distinta. El equipo ajedrezado viene de sufrir una dolorosa derrota 2-5 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande, un resultado que lo dejó en la decimoprimera casilla con 16 puntos. Aunque las posibilidades de clasificar a cuadrangulares aún existen, son mínimas; el verdadero objetivo pasa por sumar la mayor cantidad de unidades posibles para alejarse de la zona del descenso.