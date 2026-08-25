Nacional, a demostrar ante el Cali que puede jugar mucho mejor: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Atlético Nacional recibe este miércoles al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, por la séptima fecha de la Liga BetPlay-2 (8:30 p.m.), con una obligación que va más allá de conseguir los tres puntos: mejorar su fútbol y comenzar a convencer a una hinchada que todavía tiene dudas sobre el proceso de Lucas González.
La victoria 2-1 sobre Fortaleza en Bogotá permitió al conjunto verdolaga sumar tres puntos importantes, pero dejó más interrogantes que certezas. El equipo sufrió durante buena parte del compromiso y tuvo en Franco Armani a una de sus grandes figuras, algo que evidencia las dificultades que todavía tiene Nacional para controlar los partidos.