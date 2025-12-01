¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga?

Al Atlético Nacional le ha costado sostener las ventajas que ha conseguido en sus visitas a Junior en Barranquilla durante el Torneo Clausura. El 13 de noviembre, cuando jugó contra el cuadro barranquillero en el estadio Metropolitano por la fecha 20, perdió 2-1. El 30 de noviembre, en la cuarta fecha de los cuadrangulares, se repitió el marcador. La primera vez los atlanticenses le dieron la vuelta al 0-1 que consiguieron los antioqueños con anotación de Alfredo Morelos al minuto 11. Un tanto de Didier Moreno y otro de Joel Canchimbo, consumaron la victoria para Junior.

Algo parecido ocurrió en semifinales. Los verdes se fueron en ventaja con el tanto de Dairon Asprilla cuando iban 42 minutos y, en la segunda parte, el equipo “Tiburón” remontó con tantos de Canchimbo y Stiven “Titi” Rodríguez, el último al 90+1, tras intervención del VAR.

Entonces, ¿Nacional está jugando “con miedo”?

Ambos resultados fueron consecuencias de una dinámica de juego en la que, por un lado, el elenco verdolaga armó un bloque sólido en la zona defensiva, para evitar ser vulnerado, cuidar el resultado a favor, mientras que de otra parte los barranquilleros adelantaron sus líneas y atacaron con intensidad.

“Sabíamos que Junior se iba a ir adelante, a buscar el resultado porque estaba ante su gente”, aseguró el entrenador Diego Arias después del partido del domingo. “El resultado se nos fue por una desatención de parte nuestra porque era un encuentro que teníamos controlado, en nuestras manos”, agregó Dairon Asprilla en la sala de prensa del Metropolitano. La prevención defensiva de Nacional, que lo ha llevado a replegarse en varios juegos de cuadrangulares más de lo que estaban acostumbrados sus aficionados, se puede explicar por dos factores. El primero es que en las semifinales de la Liga, el Rey de Copas enfrenta equipos que tienen ataques muy fuertes, a los que no se les pueden dar espacios porque resuelven, marcan diferencia, como ocurre con el Junior. Los atlanticenses marcaron 35 goles en el “Todos Contra Todos”, por lo que fueron el tercer ataque más eficiente de la Liga. Solo lo superaron DIM, con 46 dianas y Nacional con 38 celebraciones. Siendo consciente de eso, el cuerpo técnico del elenco verde decidió fortalecerse en defensa.

El Nacional de Diego Arias no juega con miedo, pero sí con precaución. Por eso, por ejemplo, en el clásico paisa de la segunda fecha, ante el DIM, dio la sensación de que había salido a “buscar un empate”, como analizó Kevin Mantilla, defensa del Medellín. También en esa estrategia se explica el motivo por el cual, aunque ganó 1-0 ante América en su primera salida en la última fase del torneo, no tuvo el dominio que mostró en otros partidos y, por el contrario, pareció estar abierto en la parte de atrás, cerca de que los vallecaucanos les anotaran en el Atanasio.

El otro factor que puede influir en que, durante los últimos partidos Nacional no haya atacado de manera vertiginosa, como lo hizo en otros momentos, es el agotamiento físico de algunos futbolistas como consecuencia de la seguidilla de encuentros que han disputado.