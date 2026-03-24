Prueba internacional para Nacional: Cruz Azul, el reto en territorio estadounidense. ¿A qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional inicia una nueva travesía internacional con destino a Estados Unidos, donde enfrentará a Cruz Azul de México en un amistoso este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California. El compromiso, pactado en medio de la semana de fechas FIFA, representa una oportunidad para el técnico Diego Arias de ajustar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en el plantel principal, además de fortalecer la presencia del club en el escenario internacional. La lista de convocados publicada por el club paisa incluye figuras de experiencia como Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla y el venezolano Eduard Bello, además de jóvenes talentos. El cuerpo técnico pretende aprovechar la ocasión para observar variantes, ajustar cargas y evaluar el desempeño de futbolistas en un contexto de alta competencia, ante una de las nóminas más sólidas de México.

La nómina de viajeros para el amistoso frente a Cruz Azul está conformada por: Arqueros: Harlem Castillo y Edimer Zea (Juvenil de la cantera) Defensas: Fabio Martínez, Simón García, César Haydar, Róbinson García, Samuel Velásquez y Cristian Uribe. Volantes: Felipe Marín, Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Jesús Chinchía, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Alfredo Morelos, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Eduard Bello y Nicolás Rodríguez. Pese al entusiasmo por la cita internacional, el anuncio de la convocatoria también generó debate por una ausencia puntual: la del arquero Kevin Cataño, que había despertado expectativa entre los hinchas, pero no fue incluido en la lista. La razón de la exclusión obedece a un tema de documentación, ya que Cataño no cuenta con visa vigente para ingresar a territorio estadounidense, lo que imposibilitó su viaje con el equipo. A la baja de Cataño se suman otras ausencias importantes. El equipo viajó con nueve bajas confirmadas; entre ellas se destacan el capitán David Ospina, convocado por la Selección Colombia, y referentes como William Tesillo y Matheus Uribe, quienes permanecieron en Medellín por decisión técnica para gestionar cargas físicas en medio del calendario. Asimismo, el delantero Cristian “Chicho” Arango, aunque recibió alta médica luego de una lesión en el hombro, continúa en entrenamiento controlado y no fue convocado para el viaje. A esta ausencia se suma la de Milton Casco, quien no fue incluido en la convocatoria por decisión técnica. El partido se jugará a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). Además, servirá como termómetro para ambos equipos en el contexto de la fecha FIFA, permitiendo a Nacional ajustar su proyecto deportivo y dar exposición internacional a su plantilla. Para los juveniles y suplentes, será una oportunidad única de mostrarse ante la afición y el cuerpo técnico, en un escenario exigente y de alto nivel competitivo.

Dónde verlo El partido podrá verse en vivo a través del servicio de streaming OneTIX Live. Hasta el momento, no hay confirmación de transmisión en televisión tradicional, por lo que esta plataforma será la principal opción para seguir un duelo que, pese a su carácter amistoso, genera expectativa por el contexto competitivo.