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Nacional dio a conocer los convocados para buscar la remontada ante Junior: estos podrían ser los 11 titulares

El club verde paisa apelará a la jerarquía y mística de su hinchada para darle vuelta al marcador este lunes en el estadio Atanasio Girardot y conseguir la estrella 19 en su palmarés. Estos son los jugadores convocados.

  • FOTO: Colprensa
    FOTO: Colprensa
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tras haber caído en el partido de ida y mantener la ilusión de la mano de su hinchada para revertir la historia, Atlético Nacional dio a conocer en la mañana de este lunes 8 de junio los convocados para el partido de vuelta ante Junior de Barranquilla por la final de Liga BetPlay 2026. Hay una particularidad importante.

Le puede interesar: En Nacional “está prohibido” dejar de creer en la remontada y la estrella: la hinchada se puede ilusionar

Y es que luego de haber perdido 3-0 en Barranquilla, el equipo dirigido por Diego Arias no baja la cabeza ni pierde la esperanza ante el resultado con el que iniciarán la final en el estadio Atanasio Girardot en la tarde de este lunes.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el club verde paisa compartió la nómina de jugadores elegidos y disponibles para lo que será la hazaña que espera poder realizar junto a su jugador más importante: la hinchada. El llamado número “12” lo tienen los hinchas y está marcado en la convocatoria.

La posible nómina titular del club verde de Antioquia podría ser la siguiente: Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Zapata; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

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