Respaldo institucional vs. presión de la hinchada, el pulso que define el futuro de Diego Arias en Nacional

El momento que atraviesa Atlético Nacional refleja una tensión clásica en los grandes clubes: resultados globales positivos frente a golpes dolorosos en instancias decisivas. En el centro de ese debate está Diego Arias, un técnico que mantiene el respaldo dirigencial, pero cuya continuidad sigue siendo cuestionada por buena parte de la hinchada. Pese a las recientes derrotas frente a Millonarios —incluida la eliminación de la Copa Sudamericana—, la dirigencia ha optado por sostener el proceso. La decisión no es improvisada: responde a una evaluación integral que va más allá del corto plazo. Los números de Arias son contundentes. En 33 partidos, registra 20 victorias, 6 empates y 7 derrotas, para un rendimiento del 66,7 %, uno de los mejores del club en la última década. Además, el equipo lidera la Liga actual, incluso con un partido menos, lo que refuerza la idea de estabilidad competitiva. A esto se suman logros simbólicos que no son menores: cortar largas rachas negativas como la victoria ante Unión Magdalena en Santa Marta tras 21 años, el triunfo ante Millonarios en el Atanasio después de ocho años o la goleada 5-2 en el clásico frente a Independiente Medellín, rompiendo una sequía de nueve partidos sin ganar. También figura el título de la Copa BetPlay frente al mismo rival de patio.

El problema: los momentos definitivos Sin embargo, el fútbol de élite no se mide solo en estadísticas acumuladas. La deuda de Arias está en los partidos que definen títulos o marcan el rumbo de la temporada. La eliminación en Sudamericana, la caída en los cuadrangulares del semestre pasado y las recientes derrotas ante Millonarios han golpeado directamente la percepción del hincha. Aquí aparece un punto clave del análisis: la responsabilidad no recae exclusivamente en el entrenador. Jugadores determinantes tampoco han respondido en momentos críticos. Nombres como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona o Alfredo Morelos han estado lejos de su mejor versión en partidos clave, ya sea por errores, expulsiones o falta de efectividad. Esto sugiere un problema estructural más que exclusivamente táctico: el equipo no ha logrado responder colectivamente bajo presión.

¿Cambiar o sostener? La salida de Arias podría tener un efecto inmediato en el ambiente, hoy claramente tensionado. Sin embargo, el contexto muestra que no hay una alternativa clara que garantice consenso ni resultados. Opciones como Reinaldo Rueda generan ilusión, pero también dudas por antecedentes de segundas etapas. Santiago Escobar enfrenta limitaciones de salud, mientras que Leonel Álvarez y Alexis García dividen opiniones por estilo o contexto contractual. Además, traer un técnico extranjero exclusivamente para terminar la Liga implicaría una inversión alta sin garantías deportivas, un riesgo que la dirigencia parece no estar dispuesta a asumir. En este escenario, la decisión de sostener a Arias hasta el final de la Liga parece más pragmática que emocional. Permite mantener la estabilidad, evaluar el desenlace del torneo y tomar una decisión estructural con más tiempo.