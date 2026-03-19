Respaldo institucional vs. presión de la hinchada, el pulso que define el futuro de Diego Arias en Nacional

El momento que atraviesa Atlético Nacional refleja una tensión clásica en los grandes clubes: resultados globales positivos frente a golpes dolorosos en instancias decisivas. En el centro de ese debate está Diego Arias, un técnico que mantiene el respaldo dirigencial, pero cuya continuidad sigue siendo cuestionada por buena parte de la hinchada.
Pese a las recientes derrotas frente a Millonarios —incluida la eliminación de la Copa Sudamericana—, la dirigencia ha optado por sostener el proceso. La decisión no es improvisada: responde a una evaluación integral que va más allá del corto plazo.
Los números de Arias son contundentes. En 33 partidos, registra 20 victorias, 6 empates y 7 derrotas, para un rendimiento del 66,7 %, uno de los mejores del club en la última década. Además, el equipo lidera la Liga actual, incluso con un partido menos, lo que refuerza la idea de estabilidad competitiva.
A esto se suman logros simbólicos que no son menores: cortar largas rachas negativas como la victoria ante Unión Magdalena en Santa Marta tras 21 años, el triunfo ante Millonarios en el Atanasio después de ocho años o la goleada 5-2 en el clásico frente a Independiente Medellín, rompiendo una sequía de nueve partidos sin ganar. También figura el título de la Copa BetPlay frente al mismo rival de patio.