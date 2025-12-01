¿Qué necesita Nacional para ser finalista de la Liga? Este es el panorama del verde en el cuadrangular A

Complicado así es el panorama de Atlético Nacional en el cuadrangular A con miras a la ilusión de sus hinchas de alcanzar la final de la Liga, las cuentas no cuadran y ahora, en las dos fechas que le restan, además de ganar, tendrá que rezar para que Junior no sume más puntos.
A continuación mostraremos el panorama del verde, qué le sirve y que no le favorece con miras a ser el finalista del cuadrangular. Estos serían las dos opciones posibles para que sea finalista.
Le puede interesar: Así se disputará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría definir el primer clasificado a la final