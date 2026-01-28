Los dos equipos que armaría Nacional con la llegada de Chicho Arango y que apuntan a ganarlo todo

La incorporación de Cristian “Chicho” Arango a Atlético Nacional no solo sacude el mercado de fichajes, sino que eleva de manera inmediata el techo competitivo del club antioqueño para la temporada 2026. Con su arribo, el verde queda en capacidad de armar dos equipos altamente competitivos, una ventaja clave para afrontar un calendario cargado y ambicioso.
Para Arango no será un territorio desconocido compartir ataque con Alfredo Morelos. Ambos ya coincidieron y se entendieron a la perfección en la Selección Colombia que conquistó el torneo de fútbol de los Juegos Bolivarianos de 2013, antecedente que ilusiona a la hinchada con una sociedad ofensiva de alto nivel desde el primer día.