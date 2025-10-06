¿A Nacional le afecta extender tanto la decisión del cambio de técnico con los cuadrangulares cerca?

Se les acaba el tiempo a los directivos de Atlético Nacional para definir quién será, en propiedad, el nuevo técnico del equipo profesional. No porque exista una fecha límite para la inscripción del timonel, sino debido a que, entre más se alargue la decisión, el cambio tenderá a ser traumático.
Desde el pasado 16 de septiembre, cuando salió por “mutuo acuerdo” el argentino Javier Gandolfi, el puesto de entrenador está vacante. Por el momento, los directivos designaron como timonel interino –encargado–, al exfutbolista Diego Arias, uno de los campeones de Copa Libertadores en 2016, quien trabaja en la cantera del club dirigiendo al equipo sub-20.