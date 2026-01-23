Así construye Atlético Nacional su 2026: entre continuidad, fichajes y negocios redondos

Atlético Nacional cerró el final de 2025 y el inicio de 2026 con una gestión destacada en materia deportiva y administrativa, apostando por la continuidad, la renovación de contratos estratégicos y movimientos puntuales en el mercado que fortalecen su proyecto a mediano plazo. Uno de los primeros pasos de la dirigencia verdolaga fue la repatriación de Samuel Velásquez desde el Deportes Tolima, además de asegurar la continuidad de referentes defensivos como William Tesillo, quien renovó su contrato. En esa misma línea, el club está próximo a adquirir un porcentaje del pase de César Haydar, consolidando su apuesta por el zaguero central. También se renovó por tres años más a Juan Manuel Rengifo, mientras avanzan las negociaciones para extender el vínculo de Andrés Sarmiento.

Dentro de las operaciones más relevantes aparece la compra definitiva de Alfredo Morelos, a quien Atlético Nacional firmó por tres temporadas adicionales, ratificando su rol protagónico en el ataque. Asimismo, el club tiene listo el acuerdo para renovar el contrato de Andrés Román, lateral que se ha ganado un lugar importante en la nómina. A esto se suma la llegada de Kevin Cataño, arquero con gran proyección y perfil a futuro. En cuanto a salidas y ventas, Nacional concretó la transferencia de Facundo Batista a Peñarol de Uruguay, manteniendo un porcentaje de su pase, y también vendió a Andrés Salazar al fútbol de Letonia, operaciones que fortalecen las finanzas del club. En el capítulo de incorporaciones, el Verde sumó a Nicolás Rodríguez, un jugador zurdo y técnicamente dotado, además de la experiencia de Milton Casco, quien pese a su edad aporta jerarquía y liderazgo. También se integró el venezolano Eduard Bello, habitual convocado a la selección vinotinto, extremo habilidoso y con recorrido internacional. A esto se añade que está prácticamente cerrada la llegada del delantero argentino Gastón Verón.

En términos generales, Atlético Nacional logró mantener la base de su plantilla. Las únicas salidas sensibles fueron las de Camilo Cándido y Marino, este último transferido por un valor significativo al fútbol brasileño, aunque el club conservó un porcentaje importante de sus derechos económicos.