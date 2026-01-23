Así construye Atlético Nacional su 2026: entre continuidad, fichajes y negocios redondos

Atlético Nacional cerró el final de 2025 y el inicio de 2026 con una gestión destacada en materia deportiva y administrativa, apostando por la continuidad, la renovación de contratos estratégicos y movimientos puntuales en el mercado que fortalecen su proyecto a mediano plazo.
Uno de los primeros pasos de la dirigencia verdolaga fue la repatriación de Samuel Velásquez desde el Deportes Tolima, además de asegurar la continuidad de referentes defensivos como William Tesillo, quien renovó su contrato. En esa misma línea, el club está próximo a adquirir un porcentaje del pase de César Haydar, consolidando su apuesta por el zaguero central. También se renovó por tres años más a Juan Manuel Rengifo, mientras avanzan las negociaciones para extender el vínculo de Andrés Sarmiento.