Disputada la fecha 13, así va la tabla de posiciones con DIM y Nacional entre los ocho mejores

La fecha 13 fue bastante favorable para los equipos antioqueños, ya que todos sumaron puntos valiosos para sus aspiraciones de ingresar, o mantenerse entre los ocho clasificados. DIM, Atlético Nacional y Águilas Doradas ganaron en sus respectivos duelos ante Tolima, Millonarios y Deportivo Cali, además, Envigado logró un importante empate como visitante ante América, en el Pascual Guerrero de Cali. La racha de buenos resultados la inició el DIM en su remontada ante el Deportes Tolima 2-3 con tantos de Ménder García (49’) y el doblete de Léider Berrío a los 45+9 de penal y a los 63.

De esta manera, el cuadro que orienta Alejandro Restrepo llegó a los 24 puntos y es tercero, a tan solo uno de Junior, que también ganó (2-0 a Pasto en el Metropolitano) y es líder con 25 unidades. Nacional por su parte, hizo respetar su casa, y bajo la dirección de Diego Arias, venció 2-0 a Millonarios con tantos de William Tesillo y Jorman Campuzano a los 53 y 60 minutos respectivamente. El tanto del volante fue de penal. Con este triunfo, el Rey de Copas es quinto con 23 unidades. Águilas Doradas también ganó, lo hizo en el Alberto Grisales –a puerta cerrada por los arreglos en la tribuna occidental–, y venció 3-1 al Cali, para llegar a 14 puntos con un partido aplazado ante el DIM.

Finalmente, Envigado empató 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero, con el arquero Juan Montoya como figura, ya que sus atajadas ahogaron el grito de gol de los locales, incluido un penal que atajó a Jorge Carrascal.

Esta es la tabla de posiciones de la Liga Betplay-2

Junior es líder con 25 puntos, seguido por Atlético Bucaramanga, DIM y Fortaleza, todos con 24 unidades. En el quinto lugar aparece Nacional con 23, mientras que Tolima y Santa Fe tienen 20 y son sexto y séptimo respectivamente. Alianza cierra el grupo de los ocho con 19 puntos. Cerca están Llaneros con 18 y Deportivo Cali con 17.