Tensión en Sudamérica por el repechaje bajo el eco del adiós de Messi; así se jugará la fecha final de Eliminatoria

Con las seis selecciones sudamericanas ya clasificadas al Mundial de 2026, Venezuela y Bolivia se aferran a un salvavidas rumbo al repechaje intercontinental en la última fecha este martes: la Vinotinto recibe a Colombia y la Verde espera a Brasil, mientras las eliminatorias comenzarán a acostumbrarse a vivir sin Messi. La tensión de la decimoctava y última fecha estará en Maturín, donde la Vinotinto, séptima con 18 puntos, recibe a sus vecinos cafeteros, y en los temibles 4.150 metros de altitud de El Alto, donde Bolivia, octava con 17 unidades, aguarda por los hombres de Carlo Ancelotti. Lea: ¿Colombia arruinará el sueño de la Selección Venezuela de clasificar a su primer Mundial? Para acceder al repechaje intercontinental, la Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, necesita vencer a Colombia. Un empate requiere que Bolivia no gane a Brasil, mientras que una derrota la dejaría fuera, salvo un tropiezo boliviano.

Bolivia, que aspira a su primera participación mundialista desde Estados Unidos 1994, debe ganarle a la Seleção y esperar que Venezuela no sume ante Colombia. Solo así podrá superar a la Vinotinto y alcanzar el repechaje. “Confíen en este grupo”, afirmó Fernando Batista, seleccionador de Venezuela, tras la dolorosa derrota 3-0 del jueves ante Argentina, al que había advertido “vengo a arruinarlo” refiriéndose a la despedida de Messi ante su público, aunque su amenaza se diluyó en el Monumental.

Aun así, Batista sostiene que “llegamos enteros, depende de nosotros ir al repechaje”, por lo que la Vinotinto deberá jugar un partido perfecto ante los cafeteros, que celebran su regreso a un Mundial tras ausentarse en Catar 2022. Para Óscar Villegas, DT de Bolivia, “va a ser incómodo jugar ante Brasil y estar pendiente del otro resultado que necesitamos”, y para ello la Verde, que llega cargando la derrota 3-0 ante Colombia en Barranquilla, deberá aliarse con la altitud de El Alto para imponer su juego ante los pentacampeones del mundo y soñar con el repechaje.

De Messi a Mastantuono: la nueva era

Uruguay (tercero con 27 puntos), Colombia (quinta, 25) y Paraguay (sexto, 25) lograron el pasado jueves la clasificación al Mundial de Norteamérica, sumándose a la campeona del mundo Argentina, líder con 38, Brasil (28) y Ecuador (26), que habían asegurado su lugar en jornadas anteriores. Sin peso clasificatorio sobre sus espaldas, otro foco de interés en esta última fecha del premundial sudamericano estará en Guayaquil, donde Argentina visitará a Ecuador. Messi no jugará tras su emotiva despedida ante Venezuela, y el entrenador Lionel Scaloni aprovechará la última fecha para probar jóvenes y variantes tácticas, convencido de que la Albiceleste debe acostumbrarse a competir más seguido sin su emblemático capitán, pensando en la defensa del título en 2026.

En el inicio de una nueva era, Argentina pone sus ojos en Franco Mastantuono, joya de 18 años del Real Madrid, y en Thiago Almada (Atlético de Madrid), de 24, campeón en Catar 2022, llamados a encender el futuro cuando la llama de Messi se apague. “Va a marcar la historia (...), el que nos hará ganar es éste”, advirtió el exseleccionador argentino José Pekerman sobre Mastantuono, el mismo que moldeó a Messi en sus inicios y lo llevó al Mundial 2006, tras haber guiado a joyas argentinas como Riquelme, Aimar y tantas más.

Otros duelos por la tabla final