x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un muerto y por lo menos 20 personas atrapadas en derrumbe en mina de oro artesanal en Tolima

El hecho se presentó en la mina La Granja, zona rural del municipio de Ataco, en el sur del departamento. La víctima mortal sería una mujer.

  • La emergencia se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este 8 de septiembre. FOTOS: Capturas de video
    La emergencia se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este 8 de septiembre. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
08 de septiembre de 2025
bookmark

Un muerto, al parecer una mujer, y unas 20 personas atrapadas, deja hasta el momento un derrumbe en una mina de oro artesanal ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el departamento de Tolima.

Lea aquí: Llegaron los días del ‘mazamorreo’ a los ríos de Antioquia, un oficio que sobrevive desde la Colonia

La emergencia se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, en la mina La Granja, de la vereda El Piso Anape, a unos 15 minutos del casco urbano de Ataco, sur del departamento.

El director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, aseguró de forma preliminar que seis personas –cuatro mujeres y dos hombres– que estaban atrapadas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes, en donde reportaron el fallecimiento de una de ellas. Tres de los heridos presentan fracturas y los otros dos heridas menores.

Siga leyendo: Cansados de que les contaminaran el río, la comunidad denunció y la Policía capturó a 16 personas por minería ilegal en Santa Rosa de Osos

“Desde el municipio de Chaparral hemos enviado nuestros voluntarios para que realicen el apoyo en la búsqueda y rescate. Igualmente de Ataco van voluntarios al sitio”, indicó Vélez.

El director también confirmó la realización de un Consejo municipal de Gestión del Riesgo para verificar la situación y las capacidades con las que pueden apoyar.

La Secretaría de Salud del Tolima informó que declaró la alerta naranja en la red hospitalaria, garantizando la atención mediante el apoyo de los hospitales de Chaparral, Purificación, El Espinal y el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. ”En caso de ser necesario, también se contará con la red privada de servicios de salud”, agregaron en un comunicado.

Así mismo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET) activó la red de ambulancias, unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias del sur del departamento, “coordinando el traslado de pacientes que requieren atención de segundo nivel hacia el hospital San Rafael de El Espinal”, concluyeron.

Según versiones de la comunidad, algunos mineros lograron salir por sus propios medios. Mientras tanto, intentan remover la tierra y piedra que cayó con maquinaria pesada y para poder ubicar a las personas que siguen atrapadas.

Temas recomendados

Mujeres
Defensa civil
Minería
Minería ilegal
Emergencias
Derrumbe
Mineros
Colombia
Tolima
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida