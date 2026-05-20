Así está el panorama de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Sudamericana

El panorama de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Sudamericana no es al más alentador, a una fecha del final de la fase de grupos, todos están en riesgo y podrían quedar eliminados, por su baja producción en los torneos. La presente semana tiene como balance parcial una victoria, de Santa Fe como local ante Platense 2-1, dos empates de América en casa ante Tigres 1-1, Millonarios como visitante ante Sao Paulo 1-1 y la derrota de Tolima en calidad de visitante 3-0 contra Coquimbo de Chile. Precisamente, el duelo de Millonarios terminó con escándalo y reclamos, ya que en la última acción del juego, cuando el cuadro azul en contragolpe buscaba la victoria, el central Kevin Ortega de Perú, decidió dar el pitazo final. Lea también: DIM visita a Cusco en Perú con la necesidad de ganar para recuperar terreno en la Copa Libertadores Pero no fue solo eso, además del error del arquero Diego Novoa en el gol del local, al dejar pasar la pelota entre sus manos, a pocos minutos del final, cuando el cronómetro marcaba los 87 minutos, se presentó un penal sobre Alex Castro. El balón lo tomó el delantero Rodrigo Contreras y su remate salió por encima del arco defendido por Rafael y así perder la opción de salir victorioso del territorio brasileño. Con este resultado, Millonarios es segundo del Grupo C con 8 puntos, a uno de Sao Paulo, que es líder con 9, pero a la espera de lo que pase en el duelo entre O´Higgins y Boston River, ya que los chilenos tienen 7 puntos y si ganan llegarían a 10, dejando a Millonarios fuera de la zona de clasificación, ya que en Sudamericana el primero pasa a octavos de final y el segundo va a una fase eliminatoria para buscar el cupo a los octavos.

América no pasó del empate en el Pascual Guerrero

Muy temprano, a los 10 minutos, América se dejó sorprender de Tigres, que logró el gol a través de José David Romero, en una salida rápida en la que América quedó mal parado y tras recorrer casi todo el campo, el jugador sacó un remate suave abajo que se fue al fondo del arco de Fernández. Desde ese momento, el público americano se fue en contra de los jugadores y el técnico David González, por el bajo rendimiento. Los rojos no desistieron y, a través de Tomás Ángel, luego de un tiro de esquina, encontraron el empate a los 52 minutos, cuando el delantero llegó por la espalda de un rival y remató. Aunque el arquero Zenobio sacó el balón, el gol fue confirmado, pues la pelota había pasado la línea. Con este empate, América llega a ocho puntos, es segundo, con las mismas unidades de Macará, que jugará este jueves ante Alianza Atlético (1 punto). Tigre se quedó con el tercer lugar con 6 puntos. Hay que recordar que en Copa Sudamericana el primero pasa a octavos de final y el segundo va a una fase eliminatoria para buscar el cupo a los octavos.

Santa Fe de la mano de Hugo Rodallega salvó el triunfo en El Campín

Santa Fe se midió ante Platense en El Campín y ganó 2-1 con tantos de Iván Scarpeta a los 47 minutos y Hugo Rodallega a los 70; mientras que por el visitante marcó Augusto Lotti a los 72 minutos. Scarpeta marcó tras el cobro de un tiro de esquina, mientras que Rodallega lo hizo a su estilo, rematando un balón que le llegó al centro del área para sacar un derechazo que se fue al fondo del arco. Corinthians es primero con 10 puntos, seguido por Platense con 7 y Santa Fe es tercero con 5 puntos, mientras que Peñarol es último con dos unidades, en el grupo E, a la espera de lo que suceda en el duelo de este jueves en Montevideo cuando Peñarol recibe la visita de Corinthians.

Dura derrota del Tolima en su visita a Coquimbo en Chile