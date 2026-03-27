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Argentina derrotó 2-1 a Mauritania en amistoso rumbo al Mundial 2026

El elenco albiceleste continuará su preparación al Mundial este martes cuando reciba en La Bombonera a la selección de Zambia, desde las 6:15 de la tarde. Otro elenco suramericano que ganó este viernes fue Paraguay.

  • Messi, de 38 años de edad, aún no confirma si estará en el Mundial de Norteamérica. FOTO X-SELECCIÓN ARGENTINA
    Messi, de 38 años de edad, aún no confirma si estará en el Mundial de Norteamérica. FOTO X-SELECCIÓN ARGENTINA
Agencia AFP
hace 2 horas
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La selección de Argentina derrotó a su similar de Mauritania por 2-1 en partido amistoso de preparación al Mundial de Norteamérica 2026, jugado este viernes en el estadio La Bombonera, ante unos 50.000 espectadores.

Enzo Fernández (16’) y Nicolás Paz (32’) anotaron los goles para el triunfo de la Albiceleste, que tuvo a su astro Lionel Messi jugando sólo el segundo tiempo, mientras que Mauritania descontó a través de Jordan Lefort (90+4’).

La primera novedad de la noche llegó antes del encuentro, y fue la decisión del entrenador Lionel Scaloni de dejar en el banco de suplentes al estelar Messi.

Desde el comienzo, la Albiceleste monopolizó el control del juego, con una posesión cercana al 80% y no tardó mucho en llegar la apertura, cuando Enzo Fernández entró por el medio del área para empujar a la red un centro raso de Nahuel Molina desde la derecha.

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Poco después llegó el segundo tanto local, un precioso tiro libre de Nico Paz, el habilidoso jugador del Como italiano, que sorprendió al arquero Diop.

En el segundo tiempo ingresó Messi, pero el juego del campeón del mundo decayó en lo colectivo, lo que permitió también que Mauritania saliera del asedio y generara varias situaciones, hasta convertir al portero Emiliano Martínez en una de las figuras.

En tiempo añadido llegó el descuento africano, cuando Jordan Lefort capturó un rebote y logró vencer a Martínez.

Paraguay venció a Grecia

Con un soberbio gol de tiro libre del mediocampista Diego Gómez, Paraguay venció 1-0 a Grecia este viernes en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026 disputado en El Pireo, en las afueras de Atenas. La conquista del volante del Brighton inglés se produjo a los 52 minutos.

La acción a balón parado fue provocada por el habilidoso delantero Julio Enciso en la medialuna del área griega.

Enciso fue derribado por el defensor central Dimitris Kourbelis cuando penetraba la defensa con claras opciones de anotar.

Gómez venció al portero Odysseas Vlachodimos con un disparo potente y rasante que se coló junto al poste derecho, inalcanzable para el guardameta.

La Albirroja cifró las esperanzas en Enciso, su jugador más desequilibrante, para salir esporádicamente de su terreno en el primer tiempo, dominado claramente por el seleccionado local.

Fue precisamente Enciso el que propició su propia jugada de gol, a los 42, luego de recibir un pase de cabeza del atacante Tony Sanabria. Enciso limpió dos defensas y aplicó un zurdazo que por poco se perdió por encima del travesaño.

Paraguay pasó apuros en la primera fracción. Precisamente Diego Gómez cometió un craso error a los 5 minutos cuando, en posición defensiva, retrasó deficiente hacia su arco una pelota que cayó en poder del atacante Douvikas.

Este quiso hacerle un “sombrerito” al portero debutante de Paraguay, el uruguayo nacionalizado Gastón Olveira pero, en el achique, el balón salió por milímetros sobre el poste derecho.

El DT Alfaro elogió la disposición de sus pupilos para actuar con determinación y advirtió que la Albirroja se prepara con seriedad para el Mundial donde deberá enfrentar al anfitrión Estados Unidos en el Grupo D, además de Australia y el ganador del duelo de repesca europea entre Turquía o Kosovo.

Alfaro dijo que probará a otros jugadores ante Marruecos el próximo martes en Lens, Francia, aunque se mostró complacido por el rendimiento del equipo frente a los griegos.

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