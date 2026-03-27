Argentina derrotó 2-1 a Mauritania en amistoso rumbo al Mundial 2026

La selección de Argentina derrotó a su similar de Mauritania por 2-1 en partido amistoso de preparación al Mundial de Norteamérica 2026, jugado este viernes en el estadio La Bombonera, ante unos 50.000 espectadores. Enzo Fernández (16’) y Nicolás Paz (32’) anotaron los goles para el triunfo de la Albiceleste, que tuvo a su astro Lionel Messi jugando sólo el segundo tiempo, mientras que Mauritania descontó a través de Jordan Lefort (90+4’). La primera novedad de la noche llegó antes del encuentro, y fue la decisión del entrenador Lionel Scaloni de dejar en el banco de suplentes al estelar Messi. Desde el comienzo, la Albiceleste monopolizó el control del juego, con una posesión cercana al 80% y no tardó mucho en llegar la apertura, cuando Enzo Fernández entró por el medio del área para empujar a la red un centro raso de Nahuel Molina desde la derecha. Lea: Ecuador hizo ver mal a Marruecos en juego amistoso de cara al Mundial Poco después llegó el segundo tanto local, un precioso tiro libre de Nico Paz, el habilidoso jugador del Como italiano, que sorprendió al arquero Diop.

En el segundo tiempo ingresó Messi, pero el juego del campeón del mundo decayó en lo colectivo, lo que permitió también que Mauritania saliera del asedio y generara varias situaciones, hasta convertir al portero Emiliano Martínez en una de las figuras.

En tiempo añadido llegó el descuento africano, cuando Jordan Lefort capturó un rebote y logró vencer a Martínez.

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