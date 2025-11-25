¡Increíble! Equipo turco se queda con solo siete jugadores tras sanción por apuestas deportivas

El Agri 1970 Spor, un equipo de la cuarta división del fútbol turco, atraviesa una crisis sin precedentes después de que 17 jugadores del primer equipo fueran sancionados por participar en apuestas ilegales.
La Federación Turca de Fútbol (TFF) impuso castigos que oscilan entre los 45 días y 12 meses, dejando el club con apenas siete futbolistas disponibles para jugar, y obligándolo a recomponer su plantilla con jóvenes de la categoría sub-19 y jugadores amateurs. En solo un mes, tres hechos de apuestas deportivas han explotado en el fútbol turco con más de 1,000 jugadores implicados, uno de ellos fue compañero de Davinson Sánchez en el Galatasaray. Le contamos cómo sucedieron los hechos y cómo se vive la crisis en Turquía.