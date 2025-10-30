¿Por qué se aplazó el duelo Chicó-América?, ¿Qué tiene que ver Millonarios con esa decisión? Acá le contamos

América de Cali ha jugado varios partidos en El Campín, ante clubes diferentes a Millonarios y Santa Fe, los habituales locales de ese escenario y eso era lo que pretendía Chicó, jugar en el principal escenario de la Capital ante los Diablos Rojos, pero no fue posible. Eduardo Pimentel y su hijo Nicolás Pimentel, presidente y gerente de Chicó han mencionado en medios radiales que, a pesar de las diligencias que realizaron tanto en Bogotá como en otras ciudades, no ha sido posible contar con un escenario para realizar el partido.



Eduardo Pimentel mencionó que Ricardo Gato Pérez, gerente de Millonarios fue el responsable de que El Campín no se habilitara para el duelo de Chicó. “Me llama el Gato Pérez y me dice ustedes me van a dejar la grama vuelta nada”, comentó Eduardo Pimentel y por ello el escenario no fue prestado para el juego de la fecha 18. Nicolás por su parte, argumentó que aunque ha hecho gestión en otras ciudades tampoco ha sido posible que les presten el escenario en estadios de Ibagué, Villavicencio, Valledupar, entre otros, porque las autoridades no pueden garantizar la seguridad. Es por ello, que, aunque se había mencionado que el juego se podría disputar este sábado, primero de noviembre en Valledupar, ahora no es seguro, pues aún no tienen el visto bueno de las autoridades locales.

¿Qué dijo la Dimayor?

En un comunicado oficial, la Dimayor sostuvo que “ hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay-2”. En la misiva expresaron también que “resulta lamentable e inexplicable que sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando, incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre”. Y finalizó mencionando que “ante esta notificación, la Dimayor se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, buscando que el orden de los partidos se respete, cumpliendo con el equilibrio deportivo de la competencia”.



