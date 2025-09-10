x

Atención: se aplazó el partido entre Águilas Doradas y DIM de este viernes en Rionegro

Las autoridades locales de Rionegro solicitaron a la Dimayor el aplazamiento del partido por motivos de seguridad.

  • El estadio Alberto Grisales fue cerrado por la Alcaldía de Rionegro, ya que tendrán que hacerle una intervención a la cubierta de la tribuna occidental. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El estadio Alberto Grisales fue cerrado por la Alcaldía de Rionegro, ya que tendrán que hacerle una intervención a la cubierta de la tribuna occidental. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
10 de septiembre de 2025
bookmark

El compromiso por la undécima fecha de la Liga Betplay entre Águilas Doradas y DIM, previsto para este viernes a las 6:00 de la tarde, fue aplazado, según lo confirmaron los voceros del club de Rionegro.

Según declaraciones de Fernando Salazar, CEO de Águilas Doradas, el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales.

Ante esto, las autoridades decidieron cerrar el escenario para realizar la intervención y solucionar el problema estructural de la tribuna occidental que presenta el estadio Alberto Grisales y por ello el desarrollo del partido del viernes no se puede dar.

Salazar mencionó que es prioritario hacer los trabajos para desmontar la cubierta de la zona occidental que puede generar un peligro para los aficionados y jugadores y por ello, el partido se aplazó y ahora esperan que la Dimayor oficialice una nueva fecha y hora para el encuentro, por la fecha 11 ante Independiente Medellín.

El vocero de Águilas también sostuvo que “en lo que va del año hemos regalado un buen número de boletas para que la gente asista a los partidos, y Águilas también ha generado por publicidad y exposición en los medios, más de 186.000 millones de pesos, por difusión”.

Salazar mencionó que esperan que las obras se puedan hacer en tiempo récord para volver a tener el escenario disponible a finales del mes, para el duelo ante Deportivo Cali, (27 de septiembre) y luego de eso poder reprogramar el duelo contra el Poderoso.

