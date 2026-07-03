Cristiano Ronaldo tiene nuevo entrenador en Al Nassr: conozca de quién se trata

El técnico australiano nacido en Grecia Ange Postecoglou, ex principalmente del Tottenham, fichó por dos años como nuevo entrenador del Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, informó este viernes el equipo campeón de la liga de Arabia Saudita.
Postecoglou, de 60 años, estaba sin equipo desde su despido en octubre en el Nottingham Forest, después de apenas 39 días y ocho partidos en el cargo.
“Es oficial: Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al Nassr. Firmó por dos temporadas. ¡Bienvenido!”, escribió el equipo saudita en sus redes sociales.