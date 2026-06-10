Andrey Estupiñán es el goleador de la Liga Betplay, ¿porqué le ganó el premio a Luis Muriel si ambos anotaron la misma cantidad de goles?

Andrey Estupiñán sorprendió a propios y extraños con su primera temporada en el Deportivo Pasto. El delantero marcó 13 goles en 19 partidos disputados, dos de esos tantos se los anotó a Atlético Nacional (1) y Deportivo Independiente Medellín (1). Oriundo de El Charco, Nariño, el atacante firmó su mejor temporada en cuanto a números como profesional a sus 31 años de edad. La pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué no comparte el título de artillero con Luis Muriel si hicieron la misma cantidad de anotaciones? La respuesta es clara, porque lo hizo en menos partidos. Muriel, que arribó a Junior por un millón de dólares este año, jugó 24 partidos, mientras que Estupiñán disputó 19 compromisos en total con el Deportivo Pasto.

Cabe destacar que el delantero costeño se llevó el mayor premio de todos: el título con Junior. Deportivo Pasto, por su parte, cumplió e incluso superó las expectativas que tenían a principio de año después de las turbulencias vividas en el segundo semestre de 2025 por temas extracancha como apuestas deportivas y malos manejos. El entrenador español Jhonatan Risueño llegó al cuadro volcánico y, a pesar de sus actitudes cuestionables, les impregnó a los del Galeras un estilo de juego y una idea clara que llevó al equipo a ser colíder gran parte del semestre. Los eliminó el Deportes Tolima en la fase de cuartos de final, posteriormente los Pijaos cayeron en semifinal ante Atlético Nacional. “Andrey está para jugar en la selección, y se lo digo yo, es el mejor jugador que yo he entrenado (...) Andrey es el goleador del fútbol profesional colombiano. Me extraña que el máximo goleador del fútbol profesional colombiano no salga para ir a la selección. Yo creo que hay muy pocos casos en los que el máximo goleador de un país no está en la selección”, puntualizó Risueño en una rueda de prensa sobre su jugador.

¿Saldrá del Deportivo Pasto?