Andrey Estupiñán es el goleador de la Liga Betplay, ¿porqué le ganó el premio a Luis Muriel si ambos anotaron la misma cantidad de goles?

Andrey Estupiñán sorprendió a propios y extraños con su primera temporada en el Deportivo Pasto. El delantero marcó 13 goles en 19 partidos disputados, dos de esos tantos se los anotó a Atlético Nacional (1) y Deportivo Independiente Medellín (1). Oriundo de El Charco, Nariño, el atacante firmó su mejor temporada en cuanto a números como profesional a sus 31 años de edad.
La pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué no comparte el título de artillero con Luis Muriel si hicieron la misma cantidad de anotaciones? La respuesta es clara, porque lo hizo en menos partidos. Muriel, que arribó a Junior por un millón de dólares este año, jugó 24 partidos, mientras que Estupiñán disputó 19 compromisos en total con el Deportivo Pasto.