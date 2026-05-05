“No somos candidatos para ser campeones del mundo”: Andrés Orozco, campeón de la Copa América 2001, en charla con El Colombiano

Desde que era juvenil y jugaba en la Selección Antioquia lo conocieron como “El Comandante”. Era un futbolista con mucho carácter y que siempre tuvo la oportunidad de liderar: fue capitán en casi todos los equipos donde jugó. Se retiró en Envigado, el club al que le dedicó los últimos 16 años de su vida, y del que fue entrenador hasta hace muy poco. Sobre su proceso como técnico, el fútbol moderno y la Selección Colombia, Andrés Orozco conversó con este diario.
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