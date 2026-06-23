En vivo | Ya rodó el balón en Guadalajara: Colombia enfrenta a Congo por el segundo juego del Grupo K del Mundial 2026

Hay mucha emoción en Guadalajara. Cada vez que Colombia clasifica a un Mundial, los aficionados criollos son de los que mayor fidelidad muestran al elenco nacional. Por eso, desde un par de horas antes de que iniciara el partido entre el equipo cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, y la República Democrática del Congo, miles de personas con la camiseta del país se veían en los alrededores del estadio de la Chivas Rayadas.
Los hinchas, que llegaron desde ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras, así como aquellos que viven en territorio mexicano o en Estados Unidos, se mostraron, pero al mismo tiempo llenos de expectativa con lo que pueda pasar en el partido. En general, hay optimismo por parte de los aficionados colombianos de que el equipo nacional se impondrá en el encuentro que empieza a las 9:00 p.m. (hora de nuestro país).