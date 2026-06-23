Petro anuncia que “empezará el empalme y su “retirada”, aceptando la victoria de De la Espriella

El mandatario saliente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras los resultados electorales del domingo, en el que aceptó su derrota y anticipó el inicio de la transición de gobierno. Petro confirmó que iniciará el empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella y adelantó que su salida del poder podría ir acompañada de lo que llamó una “resistencia pacífica”. El saliente mandatario lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que, mezclando referencias históricas, geopolíticas y personales, reconoció los resultados de las elecciones del domingo pasado.

“Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, escribió Petro al cierre de una publicación hecha a las 9:46 de la noche, en pleno partido de Colombia vs. RD Congo.

Un enredado mensaje en X entre historia y geopolítica

Antes de llegar a ese anuncio, Petro construyó un relato que arrancó con referencias a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Galán, figuras que usó para trazar un paralelo entre la Colombia de hace dos siglos y el país dividido que, según él, deja al terminar su mandato. “La historia no se repite, hoy ganamos un pueblo libre y digno que no volverá a arrodillarse ni ante el látigo ni ante la muerte”, sostuvo. El presidente saliente también se refirió al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, con quien dijo haber “empatado” en Perú y en Colombia, al tiempo que manifestó apoyar sus esfuerzos para acabar las guerras. Señaló además que la relación entre ambos países debe rehacerse mediante un nuevo acuerdo que estabilice la región.

En el mismo mensaje, Petro hizo referencia al asesinato de Natalia Villalba, una mujer colombiana de Cúcuta que fue asesinada el domingo de elecciones y por lo que se investiga a un ciudadano estadounidense y uno inglés. Sobre el narcotráfico, Petro reiteró su postura de que la siembra de coca en Colombia es consecuencia del despojo de tierras que dejó el conflicto armado, en el que cifró en 300.000 los campesinos masacrados. Aseguró que Trump ya no enfrenta guerrilleros, sino estructuras que, según él, hoy se acercan al mandatario estadounidense con “pleitesía”. Pese a todas las críticas tanto a Trump como a Abelardo de la Espriella, el mandatario saliente reafirmó su compromiso con la transición institucional y con no llevar al país hacia la violencia. “Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, finalizó.