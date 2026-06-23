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James y Juanfer, los “diez” de Colombia que se siguen los pasos desde niños y llegaron a números redondos contra Congo

Los futbolistas colombianos fueron los capitanes de Colombia en la victoria ante el elenco africano.

  • El futbolista colombiano James Rodríguez fue el capitán de la Selección Colombia en Guadalajara. Al salir le pasó el brazalete a Juanfer. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista colombiano James Rodríguez fue el capitán de la Selección Colombia en Guadalajara. Al salir le pasó el brazalete a Juanfer. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Siempre se dijo que Juanfer Quintero era el heredero de James Rodríguez. En el estadio de Guadalajara, durante el duelo ante Congo, la teoría se ratificó. Al minuto 57, cuando el árbitro costarricense Juan Calderón levantó el tablero luminoso que indicó la salida del 10 y el ingreso del 20, James Rodríguez decidió entregarle el brazalete de capitán a Quintero, su gran amigo, el mago, el as bajo la manga que tiene el seleccionado colombiano.

Mientras salía, rostro rojo por el calor corporal que le produjo el desgaste de la intensidad del duelo ante el seleccionado africano, James se quitó la cinta del brazo. Al llegar a donde estaba Juanfer, se la puso en la mano izquierda. La escena ocurría y la hinchada se dividía. Algunos vitoreaban a James desde las tribunas. Muchos gritaban el apellido de Juanfer. Fue una forma de reconocer la noche diez puntos de los “diez” de la Selección Colombia.

¿Desde cuándo Juanfer y James se siguen los pasos?

En los primeros años del 2000, dos zurdos talentosos caminaban, llenos de sueños, por el Polideportivo Sur de Envigado. Uno, nacido en 1991, llegó desde Ibagué, después de ser la figura del Pony Fútbol con Academia Tolimense, con el objetivo de cumplir su sueño de ser profesional.

El otro, nacido en enero de 1993 en Medellín y criado, en medio de la violencia acérrima que vivió la Comuna 13, al occidente de la ciudad, durante finales de los 90 e inicios de este Siglo, sorprendía a todos con el talento que tenía a pesar de ser tan pequeño.

El primero, James, debutó con Envigado el 21 de mayo del 2006, cuando tenía 14 años. El otro, Juan Fernando, hizo lo propio en marzo de 2009, a los 16 años, en un duelo ante Independiente Medellín, equipo por el que ambos han manifestado sentir afectos.

Después su carrera empezó a parecer un reflejo. James llegó al Porto portugués y brilló con el número 10. Cuando se fue para Mónaco, los portugueses buscaron al heredero, el “nuevo diez”. En Portugal también brilló Juan Fernando Quintero.

Luego, con el paso del tiempo, ambos tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, siempre hubo un hilo de Ariadna que los unía: la Selección Colombia, donde forjaron una gran amistad. En Brasil 2014, cuando James figuró, Juanfer también marcó en un partido contra Costa de Marfil.

En Rusia 2018, cuando James llegó al torneo con una lesión, Néstor Pékerman decidió que lo mejor era juntarlos, que el uno fuera el respaldo del otro: Juanfer y James jugaron juntos varios partidos. Después, empezó la costumbre de que uno fuera el reemplazo del otro, como ocurrió el martes 23 de junio en México.

¿Por qué Juanfer y James tuvieron un partido “redondo”?

Ese encuentro fue redondo para los diez. James, el capitán mayor, llegó a diez partidos con la Selección Colombia en los mundiales. Con eso igualó a Carlos “El Pibe” Valderrama y Fredy Rincón como los colombianos que más jugaron en el torneo.

Quintero, quien con su ingreso destrabó el partido y dio la asistencia que terminó en el gol de Daniel Muñoz, llegó a 50 encuentros con el seleccionado colombiano. “No sabía que era mi partido 50 con la Selección. Estoy contento. Clasificamos, que es lo más importante. Estoy agradecido con Dios que es lo más importante. Llevo 14 años con la Selección y es bonito. Acá nadie se puede relajar. Enfrentamos a una gran Selección (Portugal). Ahí definimos el primer puesto del grupo y nos marcará una pauta para enfrentar a equipos grandes”, aseguró el jugador que en Guadalajara le recibió a James la herencia que, parece, siempre le ha pertenecido.

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