James y Juanfer, los “diez” de Colombia que se siguen los pasos desde niños y llegaron a números redondos contra Congo

Siempre se dijo que Juanfer Quintero era el heredero de James Rodríguez. En el estadio de Guadalajara, durante el duelo ante Congo, la teoría se ratificó. Al minuto 57, cuando el árbitro costarricense Juan Calderón levantó el tablero luminoso que indicó la salida del 10 y el ingreso del 20, James Rodríguez decidió entregarle el brazalete de capitán a Quintero, su gran amigo, el mago, el as bajo la manga que tiene el seleccionado colombiano.
Mientras salía, rostro rojo por el calor corporal que le produjo el desgaste de la intensidad del duelo ante el seleccionado africano, James se quitó la cinta del brazo. Al llegar a donde estaba Juanfer, se la puso en la mano izquierda. La escena ocurría y la hinchada se dividía. Algunos vitoreaban a James desde las tribunas. Muchos gritaban el apellido de Juanfer. Fue una forma de reconocer la noche diez puntos de los “diez” de la Selección Colombia.