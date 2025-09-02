¿Regresa un viejo conocido? Este sería el reemplazo de Gabriel Raimondi como técnico de América de Cali

La puerta siempre ha estado abierta. Desde que cumplió la promesa que hizo de irse caminando hasta la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, saliendo del estadio Pascual Guerrero de Cali en enero de 2021 –recorrido difícil, largo–, tras ganar la última Liga que levantó América de Cali en diciembre de 2020, Juan Cruz Real se metió en el corazón de los aficionados escarlatas.
Desde entonces, se ha especulado con su regreso. Pero no se ha concretado. El equipo vallecaucano, uno de los históricos del fútbol colombiano, parece haber copiado el síndrome de equipos como Atlético Nacional, que cada nada cambia de técnico en los últimos años. Tras el título levantado por Cruz Real, ha tenido siete entrenadores.