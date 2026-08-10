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Álvaro Montero, otra vez señalado en Boca: ¿culpa del arquero o problema de todo el equipo?

Boca y Montero afrontan este martes una prueba decisiva ante Recoleta en Sudamericana, en la que el colombiano buscará dar seguridad y cerrar dudas que lo rodean.

  • Álvaro Montero, arquero colombiano, que espera consolidarse en Boca Juniors. FOTO AFP
    Álvaro Montero, arquero colombiano, que espera consolidarse en Boca Juniors. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 7 horas
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¿Será Álvaro Montero el único responsable del mal momento que atraviesa Boca Juniors? ¿O también está fallando la estrategia defensiva que viene planteando el entrenador Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena?

Por lo pronto, el arquero colombiano vive sus días más complejos desde su llegada al conjunto ‘xeneize’, que el pasado fin de semana empató 1-1 con Vélez Sarsfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Montero llegó a Boca procedente precisamente de Vélez, luego de haber tenido una destacada campaña con el conjunto de Liniers.

En ese compromiso, Montero esperaba un centro en un tiro libre cuando descuidó su palo izquierdo y fue sorprendido por el chileno Diego Valdés, quien ejecutó directamente hacia el primer poste para marcar el 0-1. Boca reaccionó y encontró el empate a los 39 minutos por intermedio de Santiago Ascacíbar.

Más allá de la anotación, el guardameta colombiano tuvo posteriormente intervenciones importantes que evitaron que Vélez ampliara la ventaja. Sin embargo, la actuación de Montero volvió a quedar bajo la lupa de la prensa argentina, especialmente por la acción que terminó en el gol del conjunto visitante.

Boca, entre tanto, sigue sin encontrar regularidad y marcha séptimo en el Torneo Clausura, con cinco puntos después de cuatro jornadas, mientras Vélez lidera con diez.

No es la primera vez que el colombiano queda señalado. En la primera jornada del certamen, luego de la derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra, también recibió fuertes críticas por su actuación. Ahora, el empate ante Vélez reavivó el debate sobre su rendimiento y, al mismo tiempo, sobre el funcionamiento defensivo de Boca.

Lea: Enner Valencia es nuevo compañero de Villa y Montero en Boca Juniors

TyC Sports analizó directamente la acción del gol de Vélez y puso el foco en la decisión de Valdés de sorprender al arquero colombiano con un remate al primer palo. El medio, además, resaltó que Montero tuvo posteriormente una intervención que evitó el segundo tanto.

Vermouth Deportivo fue más crítico con el guardavallas y puso en duda si pudo hacer más en la jugada. No obstante, también reconoció la calidad de la ejecución de Valdés.

Mientras las críticas aumentan, el técnico de Boca, el ‘Vasco’ Rodolfo Arruabarrena, salió en defensa del colombiano y dejó claro que mantiene la confianza en su arquero.

“Estoy contento, se está adaptando al mundo Boca. Ha respondido y cada vez responde mejor. Tendrá todo nuestro apoyo al adaptarse a un mundo nuevo al que estaba acostumbrado. Boca es diferente”, manifestó el entrenador.

“No están haciendo experimentos con él”

Para el entrenador colombiano Miguel Cadavid, Montero debe recordar que su llegada a Boca no fue producto de una apuesta improvisada. Por el contrario, considera que el guardameta llegó respaldado por su trayectoria, sus condiciones y el nivel que había mostrado en el fútbol argentino y con la Selección Colombia.

“Él tiene que saber que ya lo llevaron allá por sus condiciones. Es un arquero supremamente destacado en Sudamérica”, explicó Cadavid.

Para el orientador, esa confianza debe convertirse ahora en tranquilidad. Dice que en un club de la dimensión de Boca, en el que la presión aumenta con cada partido, Montero necesita recuperar la seguridad que lo llevó a convertirse en una pieza importante y que terminó convenciendo al conjunto argentino de contratarlo.

Siga leyendo: De villano a héroe: Álvaro Montero, protagonista en la clasificación de Boca a octavos de la Sudamericana

“No están haciendo experimentos con él. Lo llevaron para reforzar el arco de Boca, porque le vieron grandes condiciones, las debe ratificar, mostrar lo que sabe hacer. Con él aspiran ser campeones, entonces debe estar seguro de eso y trabajar mentalmente”, señaló Cadavid.

El margen para cambiar la percepción será inmediato. Boca y Montero afrontarán este martes una nueva prueba internacional cuando reciban a Deportivo Recoleta de Paraguay, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se disputará desde las 5:00 de la tarde, nuevamente en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué están criticando a Álvaro Montero en Boca Juniors?
Las críticas se centran principalmente en el gol de tiro libre que recibió ante Vélez, cuando Diego Valdés remató al primer palo y sorprendió al arquero colombiano. También pesa el antecedente de la derrota 3-0 ante Deportivo Riestra.
¿Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre Álvaro Montero tras el empate ante Vélez?
Arruabarrena respaldó al arquero colombiano y aseguró que está satisfecho con su rendimiento. También destacó que Montero se está adaptando a la exigencia de Boca y afirmó que contará con el apoyo del cuerpo técnico.
¿Álvaro Montero fue responsable del gol de Vélez contra Boca?
La jugada generó críticas porque Montero esperaba un centro y quedó expuesto ante el remate de Diego Valdés al primer palo. Sin embargo, los análisis también destacaron la calidad y sorpresa de la ejecución, por lo que la responsabilidad no puede atribuirse exclusivamente al arquero.

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