“No provoqué a nadie, así celebro siempre mis goles”: Alfredo Morelos se enfrentó con periodista tras empate con América en Cali

El futbolista cordobés, de 29 años, suma 25 goles en 70 partidos como jugador de Atlético Nacional.

  • Alfredo Morelos llegó a Atlético Nacional en junio del 2024. Es una de las figuras del cuadro verde, dirigido por Javier Gandolfi. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Alfredo Morelos llegó a Atlético Nacional en junio del 2024. Es una de las figuras del cuadro verde, dirigido por Javier Gandolfi. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

25 de agosto de 2025
Tiene un carácter fuerte. Eso ha sido una gran virtud en su carrera, pero al tiempo un problema. Alfredo Morelos, “El Toro” de Cereté, embiste con fuerza a los rivales en partidos importantes y, por lo general, muestra su categoría anotando goles, metiendo el cuerpo a los rivales, luchando para que sus equipos obtengan buenos resultados.

Lo mostró en el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo de Brasil. En el encuentro disputado en suelo brasileño se mostró fuerte, capaz de liderar un equipo que, por momentos, no mostró ni pies, ni cabeza como Atlético Nacional. Fue el mejor hombre de ese elenco.

Sin embargo, el carácter también le ha jugado malas pasadas. En algunos partidos ha recibido tarjetas amarillas o rojas que pudieron ser evitadas. Alfredo, quien suma 70 partidos con Atlético Nacional desde que llegó en el segundo semestre del 2024, es uno de los jugadores que más polémica genera en el rentado local.

¿Cómo fue la celebración de Morelos ante América de Cali?

No solo por lo que hace en la cancha, donde muchas veces se enfrasca en peleas innecesarias con los rivales. También por su forma de ser fuerte. A Morelos, al parecer, ser quien es le genera algo de peso ante los futboleros colombianos. En el partido contra América de Cali del domingo, Alfredo marcó el gol de Nacional.

Esta vez no celebró con la furia que suele hacerlo, donde parece retar a los aficionados del cuadro verde que lo han cuestionado. Esta vez se paró frente a una de las tribunas del Pascual Guerrero, con calma, y enseñó el escudo de Atlético Nacional, elenco con el que suma 25 tantos. Le dio un beso al escudo.

Sin embargo, eso fue interpretado por el árbitro Bismarks Santiago, de Atlántico, como una provocación. Por eso le sacó tarjeta amarilla. En el contexto era entendible. Se jugaba el clásico del fútbol colombiano, un encuentro por lo general caliente, en el estadio Pascual Guerrero. Además, se tenía el antecedente de lo que ocurrió en la final de Copa en diciembre de 2024 en ese escenario deportivo, cuando los hinchas escarlatas, al ver que su equipo iba a perder, lanzaron pirotecnia a la cancha, provocaron desmanes.

No obstante, Morelos mostró su descontento con la decisión. La calificó de exagerada. Cuando un periodista le preguntó por si su festejo había sido una provocación, respondió: “¿Cuál beso? Cuando me putean qué pasa. ¿Has visto cuando me tiran cosas en los estadios?. Ahora uno no se puede expresar, ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles en Nacional y he celebrado de la misma manera. La tarjeta amarilla era innecesaria. Eso le baja a uno el ánimo. Hay que mejorar eso. No estoy provocando a nadie, es como siempre he celebrado los goles así. No sé a qué va la amarilla que me sacaron”, aseguró.

Morelos, uno de los futbolistas con mayor regularidad en lo que va del semestre con Atlético Nacional, cerró diciendo que lo que ocasionó que le sacaran esa tarjeta fue el equipo para el que juega, así como su personalidad. Quiso decir que, al parecer, el historial, ser quien es, fue lo que llevó a que Santiago tomara una decisión “cuestionable” en el Pascual Guerrero de Cali. A Alfredo su carácter fuerte lo ha beneficiado, pero, en ocasiones como estas, le genera perjuicios.

