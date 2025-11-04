Video | Alexis Mac Allister lideró “el golpe de la jornada” en Champions: con su gol Liverpool venció a Real Madrid

El volante argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura del Liverpool en la victoria 1-0 ante el Real Madrid español este martes en la cuarta fecha de la Liga de Campeones de la Uefa, en uno de los partidos más interesantes de esta jornada en el torneo de clubes más importante del mundo. Fue uno de los jugadores suramericanos que brillaron en la jornada. De los duelos directos entre los cuatro gigantes del fútbol europeo, también sacó provecho el Arsenal de Mikel Arteta, líder de la Premier League, tras vencer 0-3 en Praga al Slavia, en el que estuvo en banco de suplentes el futbolista colombiano Alexei Rojas, quien estuvo entre los convocados para disputar el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Colombia.

¿Cómo fueron los goles de los futbolistas suramericanos en la jornada de Champions?

En un partido plagado de ocasiones para el Liverpool, fue el argentino Alexis Mac Allister el que logró decantar la balanza. Los Reds, que atravesaron en octubre una crisis de resultados, lograron sumar su tercera victoria en Liga de Campeones con la que alcanzar los nueve puntos del club blanco, que llegaba a Anfield tras haber cosechado pleno de victorias en sus tres partidos previos. Una falta centrada al área por Szoboszlai encontró entre la defensa blanca a ‘Macca’, que remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones a Courtois. El del martes fue el decimotercer encuentro entre ambos equipos, en un cara a cara que lidera el Real Madrid con siete victorias, por cinco de los Reds y un solo empate.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedó marcado por reencuentros, siendo el más destacado el regreso del defensa inglés Trent Alexander-Arnold por primera vez a Anfield desde su traspaso el pasado mes de junio por el club español. Suplente, el lateral saltó al césped en los últimos minutos (81’). El entrenador Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, se reencontró en Anfield con el centrocampista alemán Florian Wirtz, junto al que conquistó la Bundesliga en el Bayer Leverkusen en 2024.

A un punto de Reds y blancos, el Tottenham es 7º tras golear 0-4 en Copenhague. Un punto por detrás, el Sporting de Portugal (10º) confirmó las buenas sensaciones al cosechar un empate en Turín ante la Juve con gol del uruguayo Maximiliano Araújo. También marcó un jugador sudamericano en la victoria del Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el modesto Union Saint-Gilloise belga, en un partido en el que abrió el marcador el argentino Julián Álvarez.