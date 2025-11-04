Video | Alexis Mac Allister lideró “el golpe de la jornada” en Champions: con su gol Liverpool venció a Real Madrid

El volante argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura del Liverpool en la victoria 1-0 ante el Real Madrid español este martes en la cuarta fecha de la Liga de Campeones de la Uefa, en uno de los partidos más interesantes de esta jornada en el torneo de clubes más importante del mundo.
Fue uno de los jugadores suramericanos que brillaron en la jornada. De los duelos directos entre los cuatro gigantes del fútbol europeo, también sacó provecho el Arsenal de Mikel Arteta, líder de la Premier League, tras vencer 0-3 en Praga al Slavia, en el que estuvo en banco de suplentes el futbolista colombiano Alexei Rojas, quien estuvo entre los convocados para disputar el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Colombia.