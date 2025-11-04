Alemania marcó ante Colombia el tercer gol más rápido en el historial del Mundial Sub 17

En el historial de los Mundiales Sub 17 el brasileño Fabinho tiene el registro del gol más rápido, al marcar a los 9 segundos del partido de Brasil contra Nueva Zelanda en la edición de 2007.

En el duelo entre Colombia y Alemania, por el arranque del Grupo G, los campeones defensores marcaron el gol más rápido del actual torneo, ante los cafeteros a los 15 segundos.

El responsable del gol fue del volante Toni Langsteiner, a los 15 segundos, para el 1-0 parcial. Al final Colombia empató 1-1 con los alemanes.

El registro del segundo gol más rápido en los mundiales lo tiene el turco Hakan Şükür a los 11 segundos ante Corea del Sur en 2002.

En el listado de goles más rápidos en los mundiales aparece una colombiana, se trata de Linda Caicedo, quien en el Mundial de la India en 2022, marcó a los 3 minutos el tanto ante Tanzania.