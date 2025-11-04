x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alemania marcó ante Colombia el tercer gol más rápido en el historial del Mundial Sub 17

Toni Langsteiner celebró su tanto a los 15 segundos del duelo ante los cafeteros.

  • Alemania marcó ante Colombia a los 15 segundos y este tanto es uno de los más rápidos en el historial de los mundiales de Fifa. FOTO CORTESÍA FCF
    Alemania marcó ante Colombia a los 15 segundos y este tanto es uno de los más rápidos en el historial de los mundiales de Fifa. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
04 de noviembre de 2025
bookmark

En el historial de los Mundiales Sub 17 el brasileño Fabinho tiene el registro del gol más rápido, al marcar a los 9 segundos del partido de Brasil contra Nueva Zelanda en la edición de 2007.

En el duelo entre Colombia y Alemania, por el arranque del Grupo G, los campeones defensores marcaron el gol más rápido del actual torneo, ante los cafeteros a los 15 segundos.

El responsable del gol fue del volante Toni Langsteiner, a los 15 segundos, para el 1-0 parcial. Al final Colombia empató 1-1 con los alemanes.

El registro del segundo gol más rápido en los mundiales lo tiene el turco Hakan Şükür a los 11 segundos ante Corea del Sur en 2002.

En el listado de goles más rápidos en los mundiales aparece una colombiana, se trata de Linda Caicedo, quien en el Mundial de la India en 2022, marcó a los 3 minutos el tanto ante Tanzania.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La segunda salida de Colombia en el Mundial Sub 17 será el viernes, ante El Salvador, a las 7:30 a.m., hora de Colombia.

¿Cuáles son los rivales de Colombia en la fase de grupos?

Colombia hace parte del Grupo G junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

¿Tras el empate en qué posición quedó Colombia en el Grupo G?

Colombia ocupa la tercera casilla de su grupo con un punto, igualado con Alemania, mientras que Corea del Norte es líder con tres puntos, por su victoria ante El Salvador.

¿Cuántos equipos clasifican a la siguiente fase en el Mundial?

A la fase de Dieciseisavos clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores ocho terceros de los 12 grupos.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Catar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida