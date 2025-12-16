DIM respalda a Restrepo antes de la final de la Copa y le extendió contrato, ¿hasta cuándo?

Se disipó una duda: la continuidad de Alejandro Restrepo como técnico del Medellín no dependerá del resultado de la final de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional el miércoles. El entrenador antioqueño, que llegó al cuadro rojo el 7 de agosto del 2024 para reemplazar a Alfredo Arias, extendió su vínculo con El Poderoso hasta finales del 2027.
Así lo informó el DIM en la noche del martes. Mientras los aficionados del cuadro rojo planeaban el banderazo de respaldo para los futbolistas afuera de las instalaciones del hotel Dann Carlton de Medellín, adentro, el entrenador Alejandro Restrepo posaba junto a Raúl Giraldo y Federico Spada, máximo accionista y director deportivo del Equipo del Pueblo, con la que ratificarían la extensión de su vínculo.