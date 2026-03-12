Gritos de “¡vice!” para Juan Daniel Oviedo en concierto de Miguel Bosé en Bogotá

El ahora candidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, se convirtió inesperadamente en protagonista durante el concierto del cantante español Miguel Bosé en el Movistar Arena Bogotá. Mientras el público disfrutaba del “Importante Tour”, varios asistentes comenzaron a corear “¡vice, vice!” al reconocer al exdirector del Dane entre la multitud.
El momento, que fue grabado en videos que circularon rápidamente en redes sociales, mostró a Oviedo sonriendo y saludando al público mientras recibía la ovación.