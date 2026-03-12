x

Metro de Medellín anuncia nuevos horarios en sus Puntos de Atención al Cliente

La atención es de lunes a viernes en jornada continua.

  • Los PAC no abren sábados, domingos ni festivos. FOTO Metro de Medellín.
    Los PAC no abren sábados, domingos ni festivos. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Metro de Medellín, siguiendo algunas de las recomendaciones de los usuarios del sistema, anunció que a partir del próximo lunes 16 de marzo habrá nuevos horarios en los Puntos de Atención al Cliente.

Lea más: El Metro de Medellín encontró en España al autor de una nota que cruzó el Atlántico dentro de un repuesto clave

Los PAC están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, Itagüí, San Javier y San Antonio (en esta última en los accesos Oriente y Occidente). Si bien antes operaban de lunes a viernes desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p.m., ahora lo harán desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en jornada continua, con el fin de que más personas no tengan que esperar casi hasta medio día para realizar sus trámites.

“En estos Puntos de Atención al Cliente podemos hacer diferentes trámites: bloqueo y desbloqueo de tarjetas, actualización de datos, renovación de la Tarjeta Cívica, entre otros. Invitamos a nuestros usuarios a aprovechar este horario”, dijo Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín.

Cabe aclarar que los Puntos de Atención al Cliente no abren sábados, domingos ni festivos.

En los PAC también puede hacer la renovación de su Cívica Classic

Desde el Metro de Medellín se informó que hay un nuevo plazo límite para renovar la tarjeta Cívica para aquellos que la adquirieron entre 2007 y 2014 y que no pueden recargarla a través de canales virtuales.

En un principio, el trámite podía hacerse hasta el 15 de marzo del presente año; sin embargo, como aún faltan muchas tarjetas por actualizar y ante el “enredo” de muchos usuarios, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026.

Entérese: En México empezó el ensamblaje del primero de los 13 nuevos trenes que tendrá el Metro de Medellín

Desde el punto de vista operativo, no renovar una tarjeta que sí requiere actualización puede implicar la pérdida progresiva de funciones, especialmente las relacionadas con canales digitales de recarga y activación de saldo. Aunque la Cívica antigua puede seguir permitiendo el ingreso al sistema, su uso se vuelve cada vez más limitado frente a las herramientas que hoy soportan el recaudo y la gestión de viajes.

Este proceso de renovación no tiene ningún costo, sin embargo, si usted desea actualizarla y no hace parte de los usuarios que deben hacerlo, sí debe pagar un valor de $12.100 en los Puntos de Atención al Cliente.

