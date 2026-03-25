Alberto Suárez vuelve a la dirección técnica de Envigado con la ilusión de regresar el equipo a la A

El experimentado técnico vallecaucano Alberto Suárez, quien ya dirigió a Envigado durante dos años en 2021, tras su marcha en 2023 estuvo vinculado a la Liga Vallecaucana de Fútbol como director deportivo de las selecciones Valle.
Suárez, quien ha pasado por equipos como América de Cali, Deportes Quindío, Jaguares, Cortuluá, Unión Magdalena, Deportivo Pereira y Lanceros de Boyacá, regresa a Envigado con la ilusión de ganar el cupo para volver a primera división.
Durante su anterior paso por Envigado, Suárez fue quien le dio la oportunidad de debutar a jugadores como Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Henry Mosquera, entre otros; tiene claro que ama trabajar con futbolistas jóvenes, porque le permite hacer esa labor de formador.