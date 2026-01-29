x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Águilas Doradas logró su primera victoria en el Cincuentenario con gol agónico de Frank Lozano

El equipo del Oriente antioqueño estrenó con éxito su nueva sede en Medellín. Reviva el gol agónico de Frank Lozano que le dio los tres puntos ante el Cali y vea cómo quedó la tabla.

  • Águilas Doradas ganó su primer partido en la Liga y el primero en el estadio Cincuentenario con gol de Frank Lozano ante el Deportivo Cali. FOTO TOMADA X@DeportivoCaliCP
    Águilas Doradas ganó su primer partido en la Liga y el primero en el estadio Cincuentenario con gol de Frank Lozano ante el Deportivo Cali. FOTO TOMADA X@DeportivoCaliCP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Águilas Doradas logró su primera victoria en la Liga Betplay, y única hasta ahora en su nueva casa, el estadio Cincuentenario con un tanto agónico de Frank Lozano, a los 90+6’.

En un juego disputado, en el que la parte inicial terminó con empate sin goles, el cuadro que dirige Juan David Niño logró los tantos de la victoria en la segunda mitad ante un Cali que sufrió la expulsión de Andrés Correa (doble amarilla), pero que luchó hasta el final.

En la complementaria, Jorge Rivaldo marcó, a los 58 minutos, tras un centro que tomó en el corazón del área y frente al arquero Pedro Gallese punteó para enviar el balón al fondo del arco.

Le puede interesar: Así se vivió el primer partido profesional en el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas estrenó su nuevo nido

Aunque la felicidad de Águilas duró poco, ya que a los 63 minutos Felipe Aguilar, tras un tiro de esquina, envió el balón al fondo del arco con su muslo izquierdo para dejar parcialmente el empate 1-1.

Los locales insistían en buscar el arco rival, pero la falta de precisión en el último tercio del campo ahogaba el grito de gol de los antioqueños y el público que llegó a animarlos.

Pero Águilas nunca desistió y buscó por todos los medios en llegar al gol, algo que finalmente se dio en el tiempo de reposición, 90+6, cuando Frank Lozano aprovechó un centro de cabeza para puntear el balón y vencer a Gallese.

Águilas formó con Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Javier Mena; Frank Lozano, Jean Pineda, Fabián Charales; Brayan Ureña, Jorge Rivaldo y Jorge Obregón.

Cali, dirigido por Alberto Gamero, lo hizo con Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Yony Quintero; Andrés Colorado, Avilés Hurtado, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan Dinenno.

En la próxima fecha Águilas visitará a Llaneros, el domingo a las 8:30 de la noche.

Además: Cinco futbolistas colombianos jugarán los “play-off” de la Champions 2026, ¿quiénes son y cuándo será el sorteo?

Programación de la cuarta fecha de la Liga

En la cuarta fecha que arranca el sábado 31 de enero, se tendrán dos juegos: Cúcuta-Fortaleza y Chicó-Santa Fe.

El domingo se desarrollarán los compromisos Bucaramanga-Alianza (2:00 p.m.), Deportivo Cali-Pasto (4:10 p.m.), Once Caldas-Jaguares (6:20 p.m.) y a las 8:30 de la noche fueron programados dos juegos Millonarios-DIM y Llaneros-Äguilas.

El lunes, 2 de febrero se tendrán los duelos Internacional-Tolima, a las 6:20 de la tarde, y Pereira-Junior, a las 8:30 de la noche.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Águilas
Liga BetPlay
Deportistas
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida