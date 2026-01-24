El “Templo” se estrena: Águilas vs. Pasto, el primer duelo profesional en el Cincuentenario

Uno de los templos del fútbol antioqueño, el estadio Cincuentenario, será sede por primera vez este domingo 25 de enero de un partido de la liga profesional colombiana. Este predio, tras el respaldo de la Alcaldía y el Inder de Medellín, además del visto bueno de la Dimayor, albergará los encuentros del primer semestre de 2026 del equipo Águilas Doradas, que se quedó sin escenario para disputar sus partidos como local debido a que el Alberto Grisales, de Rionegro, está siendo sometido a reparaciones.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4