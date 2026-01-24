x

El “Templo” se estrena: Águilas vs. Pasto, el primer duelo profesional en el Cincuentenario

El emblemático estadio ubicado junto al Jardín Botánico recibirá por primera vez un partido de la máxima categoría. Otro estadios paisas que han tenido fútbol profesional.

  Así luce el estadio Cincuentenario para el duelo entre Águilas y Pasto. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Así luce el estadio Cincuentenario para el duelo entre Águilas y Pasto. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Uno de los templos del fútbol antioqueño, el estadio Cincuentenario, será sede por primera vez este domingo 25 de enero de un partido de la liga profesional colombiana. Este predio, tras el respaldo de la Alcaldía y el Inder de Medellín, además del visto bueno de la Dimayor, albergará los encuentros del primer semestre de 2026 del equipo Águilas Doradas, que se quedó sin escenario para disputar sus partidos como local debido a que el Alberto Grisales, de Rionegro, está siendo sometido a reparaciones.

Así las cosas, a las 4:00 p. m., el conjunto dorado recibirá la visita del Deportivo Pasto, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay. El club dispuso boletas a precios cómodos para que la afición lo acompañe: $30.000 para la tribuna occidental y $20.000 para la oriental.

Lea aquí: Jugadores del Pasto se hospedarían en una finca tras no encontrar hotel en Medellín por el efecto Bad Bunny

Si bien el Cincuentenario ha albergado torneos juveniles nacionales y algunos internacionales de menores y femeninos, nunca había recibido un encuentro de la máxima categoría del balompié profesional masculino. De ahí el interés que ha despertado entre los aficionados el duelo de este domingo en este sector de la ciudad, que limita con la Universidad de Antioquia y el Jardín Botánico.

Quienes quieran ser testigos de este acontecimiento y no deseen comprar boletas de manera virtual por latiquetera.com, lo podrán hacer de forma física en el mismo estadio, “a la vieja usanza”, previo al encuentro, según anunció el club en sus redes sociales. Allí también se manifestó que no podrán ingresar barras visitantes ni utilizarse parafernalia de ninguno de los equipos. Además, se recordó que los niños caminantes a partir de los dos años podrán ingresar gratis con un acompañante. Los parqueaderos solo estarán habilitados para los buses de los equipos en contienda y los dirigentes.

Los estadios y fechas para la historia

El historiador Juan Manuel Uribe, colaborador de El Colombiano, aprovechando este hito, se dio a la tarea de recopilar las fechas en que las plazas antioqueñas recibieron por primera vez el fútbol profesional. A esta lista se une ahora el Cincuentenario, construido e inaugurado en 1979 para celebrar los primeros 50 años de la Liga Antioqueña de Fútbol. Aquí está el recuento:

Hipódromo San Fernando (Itagüí): 15 de agosto de 1948 (Nacional/Municipal 2-0 Universidad Nacional).

Atanasio Girardot (Medellín): 26 de abril de 1953 (Nacional 2-2 Millonarios).

Cancha de Fabricato (Bello): 22 de junio de 1975 (Nacional 1-2 Quindío).

Polideportivo Sur (Envigado): 7 de junio de 1989 (Medellín 0-1 Junior).

Tulio Ospina (Bello): 9 de junio de 1989 (Nacional 1-0 Magdalena).

Ditaires (Itagüí): 9 de junio de 1996 (Medellín 1-0 Bucaramanga).

Alberto Grisales (Rionegro): 6 de febrero de 1999 (Quindío 2-0 Cortuluá).

Andrés Escobar (Jardín): 18 de agosto de 2002 (Medellín 1-0 Magdalena).

Los Búcaros (Barbosa): 7 de mayo de 2011 (Medellín 0-0 Junior).

Sede de Nacional (Guarne): 21 de mayo de 2011 (Nacional 3-1 Águilas/Itagüí).

Cincuentenario (Medellín): 25 de enero de 2026 (Águilas vs. Pasto).

Siga leyendo: Agéndese con la fecha 2 de la Liga Betplay: Águilas Doradas en el Cincuentenario y Nacional defendiendo el liderato

Deportes
Fútbol
Liga BetPlay
Medellín
Federico Gutiérrez
