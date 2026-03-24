Aficionados denunciaron a la Fifa por los altos precios de las entradas para el Mundial 2026

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a la Fifa ante la Comisión Europea por los precios “exorbitantes” de las entradas del Mundial de este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra “opacos y desleales”, anunció este martes 24 de marzo.
Le puede interesar: Colombia se mide a Croacia en su primer gran examen rumbo al Mundial: ¿qué día y a qué hora?
Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE “ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la Fifa” por haber “abusado de su posición de monopolio”, dijo la asociación en un comunicado.
“Hemos recibido la demanda, que vamos a estudiar según los procedimientos en vigor”, confirmó a la AFP un portavoz del ejecutivo europeo.
A mediados de diciembre, la asociación de aficionados ya había exhortado a la Fifa a “iniciar una consulta” para hallar “una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo”, cuya próxima edición se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.