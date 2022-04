La edad suele convertirse en un obstáculo en la mayoría de profesiones, sin embargo en la de entrenador de fútbol, el panorama es diferente.

Si bien los años no llevan al éxito o al fracaso, por sí solos, en un alto número de casos la experiencia es sinónimo de sabiduría y ambas son fundamentales en quien tiene la tarea de realizar estrategias ganadoras y de instruir.

En este rol, además de liderazgo, también se necesita fortaleza, tanto para aguantar la presión que generan los hinchas, los directivos y la prensa, como para superar la adversidad y seguir adelante a pesar de una racha negativa de resultados, a las que no es ajena ningún equipo.

Lo anterior solo se gana con el pasar de los calendarios, con el correr de las prácticas, los partidos, los campeonatos y las derrotas. Aunque esto no implica que los técnicos jóvenes no puedan liderar campañas exitosas, es inocultable que la veteranía juega un papel determinante en esta profesión.

Colombia tiene varios

Si de entrenadores longevos se trata, Colombia es uno de los países que más alto promedio tiene en ese sentido. Según reveló un estudio del Observatorio Internacional de fútbol, CIES, con corte al 1° de marzo y que se publicó a finales de ese mes, nuestro país ocupa el quinto lugar con un promedio de 54,4 años, tras un análisis realizado en 126 ligas, en el que aparece como el primer suramericano.

De hecho, en la Liga colombiana dirige uno de los entrenadores de mayor edad en todo el mundo. Julio Avelino Comesaña, quien tiene 74 años y en el presente cumple una destacada campaña en la Liga local, es el quinto entrenador más longevo de los que actualmente ejercen.

En el primer lugar del mencionado escalafón apareció Roger Lemerre del Étoile, quien tiene 80 años y a mediados de marzo, posterior al estudio, dejó su cargo en el Sportive du Sahel de Túnez.

Otro de los entrenadores longevos de Colombia es Óscar Héctor Quintabani, del Quindío, con 71 años.

No se han podido jubilar

Si se habla de los entrenadores veteranos del fútbol colombiano no se puede pasar por alto el nombre de Fernando “El Pecoso” Castro, quien si bien no tiene equipo en la actualidad, durante años se destacó en este rol. “Los años pasan, pero si uno llega a una institución con un proyecto bueno se motiva y da lo mejor de sí para que se vea un buen espectáculo en cada jornada, pero es difícil que eso aparezca”, expresó Castro, quien entre 2018 y 2019 tuvo su última experiencia en el banco, con América.

El orientador manizaleño aún disfruta del fútbol, pero a través de la pantalla chica. “Yo llevo alrededor de dos años y medio sin trabajar, entonces ya eso desmotiva, ya no sigo los partidos con la necesidad de antes, cuando tenía que ver los rivales una y otra vez. Si tenía que ver un partido hasta seis veces lo hacía, ahora no tengo esa obligación.

“El Pecoso” también lamentó que muchos clubes se descuiden con el pago de sus obligaciones, por lo que en este gremio muchos se ven obligados a seguir trabajando con el pasar de los años. En su caso particular, el entrenador denunció que el Cali incumplió algunos pagos lo que ha obstaculizado su jubilación.

“Años atrás algunos equipos me sacaban $100.000 para la jubilación, que en esa época era un platal, pero se iban y pagaban $10.000”, recordó.

Igualmente, Jorge Luis Bernal (69 años) cree que una de las razones por las que algunos colegas les toca seguir trabajando, es porque no logran jubilarse y si lo hacen, es por un monto mínimo que no les alcanza para nada.

“De pronto hay técnicos que han ganado mucho dinero y por eso no necesitan, pero este se acaba. No sucede lo mismo con la sabiduría, que en el fútbol no termina. Por el contrario, uno se siente contento de poder seguir compartiendo conocimientos”, expresó el estratega tolimense.

Y es que los entrenadores consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que la principal motivación para seguir en la profesión es la pasión que siente por ella, la cual además, los llena de vida (ver módulo).