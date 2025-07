Estos son los fichajes que están sacudiendo la Liga BetPlay; los equipos con más bajas que refuerzos

Pero el panorama no pinta muy prometedor para algunos de los clubes que cuentan con más bajas que altas. La Equidad es el club con más contrataciones, con 18 refuerzos confirmados. Le puede interesar: ¿Quién es Facundo Batista? El delantero que vendió ropa, celulares y zapatos y quiere triunfar en Atlético Nacional

Independiente Santa Fe , actual campeón, busca mantener el título y demostrar que salir campeones no fue un golpe de suerte ni mera resiliencia. Aunque no hay confirmación oficial del club, el presidente Eduardo Méndez confirmó que los próximos refuerzos del equipo capitalino serían:

Kevin Cuesta (va a Once Caldas) Ómar Albornoz (a Deportivo Pereira) .

Yairo Moreno Weibmar Asprilla (arquero de Tigres) Joaquín Sosa (zaguero central uruguayo del Bolonia). Méndez incluso confirmó estar buscando un cuarto refuerzo cuyo nombre no se ha mencionado aún . Los leones, por su parte, verán la salida:

Algunos de los clubes de la primera división también causaron asombro con algunas de sus bajas, como fue el caso de Millonarios , con la salida de su más grande fichaje en los últimos tiempos: Radamel Falcao García . Algunos jugadores que le acompañan en la puerta de salida:<br /> Daniel Cataño Jáder Valencia Félix Charrupí Émerson Córdoba . El guardameta Álvaro Montero tampoco va más. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de quién podría ocupar el lugar de Montero, ni tampoco de los otros jugadores salientes. No pinta nada bien el segundo semestre para los azules de la capital.

América de Cali también sorprendió con la salida: Juan Fernando Quintero , debido a situaciones económicas insolubles, y aunque el futuro del “8” no es cierto aún, su salida no tiene vuelta atrás. Con Quintero también saldrían jugadores como: Joider Micolta Duván Vergara Felipe Gómez . Además del técnico Jorge Da Silva, quien será reemplazado por el argentino Diego Raimondi. Jhon Murillo y Manuel Caicedo buscarán reemplazar algunas de estas figuras como nuevas contrataciones de los diablitos.

Este viernes, Llaneros vs. América (6:00 p.m.) y Once Caldas vs. Atlético Nacional (8:10 p.m.) darán el primer espectáculo de lo que será la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2025, y así, en las próximas fechas, conoceremos la efectividad de las nuevas contrataciones.



