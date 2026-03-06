Ferrari busca recuperar la gloria en la Fórmula 1 tras años de sequía competitiva

En vísperas de una temporada de Fórmula 1 marcada por un cambio radical del reglamento, la histórica escudería Ferrari, que no gana un título mundial desde 2008, exhibe una mezcla de serenidad y prudencia con la esperanza de regresar a la cima de la disciplina reina del deporte del motor. Tras los ensayos de pretemporada en Baréin a finales de febrero, ni sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ni su director Frédéric Vasseur, lanzaron las campanas al vuelo por el nuevo auto, cuyo motor, chasis y aerodinámica han sido remodelados como impone la nueva normativa técnica. “Las condiciones en los ensayos nunca son realmente representativas y Melbourne será la primera ocasión real de medir nuestra competitividad frente a nuestros rivales”, explicó el miércoles Vasseur, en un comunicado de Ferrari antes del Gran Premio inaugural de Australia este fin de semana. Le puede interesar: Arranca el Mundial de Fórmula 1 de 2026 en Melbourne: Horarios y guía de la gran revolución técnica “Quedan muchas incógnitas y afrontamos este fin de semana con concentración y humildad”, añadió el ingeniero francés. Responsables de Ferrari en Baréin admitieron que la Scuderia esperaría tres o cuatro carreras antes de confirmar los buenos augurios. Pero ante la prensa en el circuito de Sakhir, Hamilton se mostró muy relajado, expresando con una amplia sonrisa su “entusiasmo” y su impresión de que el equipo italiano tenía “ganas” de reencontrarse con el éxito.

¿El “ADN” de Hamilton lo llevará al campeonato?

“Hay un poco de mi ADN” en el nuevo coche SF-26 “con el que me siento mucho más en sintonía” que en 2025, durante su primera temporada catastrófica con Ferrari, en la que el siete veces campeón del mundo no logró ningún podio. Con su voz suave y su hablar elegante, el británico de 41 años rechazó hablar de sus aspiraciones a una octava corona, lo que le dejaría como el piloto más laureado de la historia. Entérese: Los sueldazos que ganan los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, un negocio que mueve US$3.000 millones al año Su compañero Leclerc, de 28 años, también figura entre los favoritos tras haber sido uno de los más destacados en Baréin, tras acumular miles de kilómetros y marcar el mejor crono, justo por debajo del minuto y 32 segundos. El monegasco, adorado en el Principado y casado este fin de semana con la influencer y modelo de 23 años Alexandra Saint Mleux, también se ha abstenido de fanfarronear de cara a la lucha por los títulos. “Todo el mundo oculta sus cartas”, repitió a los periodistas, aludiendo a esa partida de póker que son los ensayos y los comentarios del paddock durante la pretemporada en la F1. De hecho, han sido las tres escuderías rivales —Mercedes, Red Bull y McLaren— las que han multiplicado los elogios hacia Ferrari. Lea también: ¿Podrá Doriane Pin romper la racha de 50 años sin mujeres en F1?

Los “tipos de rojo” que siguen marcando el pulso de la F1

Zak Brown, patrón de McLaren (equipo campeón en 2025), declaró en una rueda de prensa en Baréin: “Estamos en el top 4. No en cabeza, pero la temporada será larga. Los tipos de rojo y los tipos de gris plateado son muy sólidos”, en referencia a los colores de Ferrari y Mercedes, respectivamente.