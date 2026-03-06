Ferrari busca recuperar la gloria en la Fórmula 1 tras años de sequía competitiva

En vísperas de una temporada de Fórmula 1 marcada por un cambio radical del reglamento, la histórica escudería Ferrari, que no gana un título mundial desde 2008, exhibe una mezcla de serenidad y prudencia con la esperanza de regresar a la cima de la disciplina reina del deporte del motor.
Tras los ensayos de pretemporada en Baréin a finales de febrero, ni sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ni su director Frédéric Vasseur, lanzaron las campanas al vuelo por el nuevo auto, cuyo motor, chasis y aerodinámica han sido remodelados como impone la nueva normativa técnica.
“Las condiciones en los ensayos nunca son realmente representativas y Melbourne será la primera ocasión real de medir nuestra competitividad frente a nuestros rivales”, explicó el miércoles Vasseur, en un comunicado de Ferrari antes del Gran Premio inaugural de Australia este fin de semana.
“Quedan muchas incógnitas y afrontamos este fin de semana con concentración y humildad”, añadió el ingeniero francés. Responsables de Ferrari en Baréin admitieron que la Scuderia esperaría tres o cuatro carreras antes de confirmar los buenos augurios. Pero ante la prensa en el circuito de Sakhir, Hamilton se mostró muy relajado, expresando con una amplia sonrisa su “entusiasmo” y su impresión de que el equipo italiano tenía “ganas” de reencontrarse con el éxito.