Fernando Gaviria, condenado a dos meses de prisión condicional por conducir en estado de embriaguez

Un día después de conocerse su fichaje con el Caja Rural, lo que garantiza su presencia en el ciclismo profesional tras diez temporadas en Europa, el colombiano Fernando Gaviria volvió a ser noticia, pero ahora por un problema judicial.

El corredor, que nació hace 31 años en La Ceja, Oriente de Antioquia, y quien es el colombiano con más victorias (52) en la historia del pedalismo, fue condenado a dos meses de prisión condicional por el delito de conducir bajo los efectos de alcohol en Mónaco.

Según relató el diario francés Nice-Matin, Gaviria, quien en las últimas tres temporadas representó al elenco Movistar, del World Tour, fue detenido el 22 de octubre por las autoridades de Mónaco en una rotonda de Cantón por conducción temeraria y múltiples infracciones de tránsito.

Según los hechos, y alrededor del mediodía, Gaviria fue detenido en la rotonda de Cantón. Durante la inspección, la policía detectó signos evidentes de intoxicación y una tasa de alcohol de 1,18 mg/l en aire espirado, lo que equivale a 2,40 gramos por litro en sangre. Esa cifra quintuplica el límite permitido en el Principado. Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, señaló aquel diario, citando al presidente del tribunal, Florestan Bellinzona.