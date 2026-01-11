Alerta en el Betis: Juan Camilo Hernández salió lesionado y esto dijo el técnico Pellegrini

Hay preocupación en el Betis que dirige Manuel Pellegrini por la lesión que sufrió el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández, en el duelo de este sábado ante el Real Oviedo, en condición de visitante.

El delantero que estaba teniendo una gran actuación, y al final, fue elegido como el Jugador del Partido, pidió el cambio a los 80 minutos, porque tenía mucho dolor y salió con mucha difícultad para caminar.

En su lugar llegó Chimy Ávila, mientras que Nelson Deossa no actuó en el compromiso que el Betis, empató 1-1 como visitante ante Oviedo.