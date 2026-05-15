Camión cargado de cerveza se volcó en la autopista Norte, en Bello: intentaron saquearlo

Un camión cargado con cerveza se volcó en la mañana de este viernes en la autopista Norte, a la altura del barrio Navarra, de Bello, luego de que su conductor perdiera el control. Al volcarse, todas las cajas que transportaban se regaron por todo el corredor. Este hecho ocurrió en la diagonal 52 (autopista Norte) con la avenida 26, a la altura de la UVA Aguas Claras, y se investigan las causas que llevaron a ese siniestro. La vía, en sentido Medellín-Copacabana, se encuentra cerrada mientras atienden el incidente.

Las autoridades de Bello reportaron que hubo personas que se acercaron al camión con el fin de saquearlo e intentarse llevar las cervezas que quedaron buenas, pero la rápida acción de la Policía evitó que se llevaran mucha de la mercancía. Entérese: Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño De acuerdo con el reporte de las autoridades, “el vehículo transitaba por la vía La Seca y, al tomar el giro para salir a la Autopista Norte, perdió el control y sufrió volcamiento”. El conductor del vehículo resultó ileso del accidente y otros actores viales no se vieron afectados al momento que se presentó este volcamiento. Le puede interesar: Dos víctimas dejó choque en el nuevo “cruce de la muerte” en el Nordeste La duración del cierre de este corredor aún no se tiene prevista su duración, puesto que entre Bomberos Bello, Secretaría de Movilidad de Bello y otras autoridades tienen que trabajar en la remoción de los vidrios derramados y en retirar el camión.