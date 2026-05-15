Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Camión cargado de cerveza se volcó en la autopista Norte, en Bello: intentaron saquearlo

El accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí millones de pérdidas de esta bebida embriagante. Hubo intento de saqueo, pero las autoridades intervinieron.

  • Así quedó el camión de cerveza que se volcó a la altura del barrio Navarra, de Bello. Autoridades no reportan personas lesionadas inicialmente. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó el camión de cerveza que se volcó a la altura del barrio Navarra, de Bello. Autoridades no reportan personas lesionadas inicialmente. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

Un camión cargado con cerveza se volcó en la mañana de este viernes en la autopista Norte, a la altura del barrio Navarra, de Bello, luego de que su conductor perdiera el control. Al volcarse, todas las cajas que transportaban se regaron por todo el corredor.

Este hecho ocurrió en la diagonal 52 (autopista Norte) con la avenida 26, a la altura de la UVA Aguas Claras, y se investigan las causas que llevaron a ese siniestro. La vía, en sentido Medellín-Copacabana, se encuentra cerrada mientras atienden el incidente.

Las autoridades de Bello reportaron que hubo personas que se acercaron al camión con el fin de saquearlo e intentarse llevar las cervezas que quedaron buenas, pero la rápida acción de la Policía evitó que se llevaran mucha de la mercancía.

Entérese: Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño

De acuerdo con el reporte de las autoridades, “el vehículo transitaba por la vía La Seca y, al tomar el giro para salir a la Autopista Norte, perdió el control y sufrió volcamiento”.

El conductor del vehículo resultó ileso del accidente y otros actores viales no se vieron afectados al momento que se presentó este volcamiento.

Le puede interesar: Dos víctimas dejó choque en el nuevo “cruce de la muerte” en el Nordeste

La duración del cierre de este corredor aún no se tiene prevista su duración, puesto que entre Bomberos Bello, Secretaría de Movilidad de Bello y otras autoridades tienen que trabajar en la remoción de los vidrios derramados y en retirar el camión.

Para hacer esto último, se está buscando una grúa tipo pluma para que pueda levantar el camión del sitio donde quedó ubicado. Sin embargo, mientras esto se realiza, se están buscando alternativas para que se pueda restablecer la movilidad hacia el norte.

Mientras tanto, los conductores fueron desviados por la vía a Machado para que puedan salir por la centralidad de Copacabana para retomar esta vía nacional.

Temas recomendados

Movilidad
Accidentes
cerveza
Accidentes de tránsito
Accidente
Camión
Bello
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos