Camión cargado de cerveza se volcó en la autopista Norte, en Bello: intentaron saquearlo

Un camión cargado con cerveza se volcó en la mañana de este viernes en la autopista Norte, a la altura del barrio Navarra, de Bello, luego de que su conductor perdiera el control. Al volcarse, todas las cajas que transportaban se regaron por todo el corredor.
Este hecho ocurrió en la diagonal 52 (autopista Norte) con la avenida 26, a la altura de la UVA Aguas Claras, y se investigan las causas que llevaron a ese siniestro. La vía, en sentido Medellín-Copacabana, se encuentra cerrada mientras atienden el incidente.