“Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento por El Niño

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al riesgo de un racionamiento de energía a raíz del cada vez más probable escenario de un fenómeno de El Niño. Durante un encuentro de empresarios, el mandatario distrital no solamente expresó su consternación por las malas señales para el abastecimiento de energía, sino que cuestionó la ausencia de nuevos proyectos para suplir la demanda. Le puede interesar: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto “Nosotros hemos tenido los últimos meses un seguimiento muy exhaustivo frente a los temas del comportamiento de la seguridad energética en Colombia y lo que vemos que va a empezar a pasar en los próximos meses o semanas, una vez se presente el fenómeno de El Niño, es que muy posiblemente Colombia va a tener racionamiento”, expresó alcalde. Gutiérrez planteó que el riesgo de racionamiento radicaría fundamentalmente en que en el país ya no se están desarrollando grandes proyectos de generación, de la escala de centrales como la de Hidroituango.

Esta última hidroeléctrica, cabe recordar, incluso está pidiendo pista a las autoridades ambientales para poder habilitar la capacidad completa de su embalse antes de octubre y ampliar su margen para generar más energía. El alcalde señaló que, pese a que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, la construcción de proyectos hidroeléctricos se habría suspendido más por razones políticas que técnicas. Lea también: Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua “Nos cambiaron el relato y nos posicionaron que la energía a través de grandes proyectos hidroeléctricos eran dañinos para el país. Eso es falso”, añadió, recordando que el país también está bajo incertidumbre por los problemas en el suministro de gas, clave para que el respaldo termoeléctrico se encienda cuando más se necesite. Además de hacer un llamado al sector privado para no quedarse callado ante esa crisis, Gutiérrez agregó que EPM está avanzando en los diseños de nuevos proyectos hidroeléctricos tanto pequeños como grandes. “Tenemos que hacer más hidroeléctricas. Desde EPM estamos diseñando ya Espíritu Santo y otros proyectos que le tenemos que entregar al país, pero mientras tanto, mientras pasen unos años, Colombia no va a tener más energía en firme”, puntualizó.