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“Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento por El Niño

Mientras las autoridades advirtieron que la probabilidad de ocurrencia de El Niño es muy alta, el alcalde de Medellín expresó su consternación por el estrecho margen energético del país para afrontar ese escenario.

  • El alcalde Federico Gutiérrez planteó que el riesgo de racionamiento radicaría en que en el país ya no se están desarrollando grandes proyectos de generación. FOTOS: El Colombiano
    El alcalde Federico Gutiérrez planteó que el riesgo de racionamiento radicaría en que en el país ya no se están desarrollando grandes proyectos de generación. FOTOS: El Colombiano
El Colombiano
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hace 55 minutos
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al riesgo de un racionamiento de energía a raíz del cada vez más probable escenario de un fenómeno de El Niño.

Durante un encuentro de empresarios, el mandatario distrital no solamente expresó su consternación por las malas señales para el abastecimiento de energía, sino que cuestionó la ausencia de nuevos proyectos para suplir la demanda.

Le puede interesar: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto

“Nosotros hemos tenido los últimos meses un seguimiento muy exhaustivo frente a los temas del comportamiento de la seguridad energética en Colombia y lo que vemos que va a empezar a pasar en los próximos meses o semanas, una vez se presente el fenómeno de El Niño, es que muy posiblemente Colombia va a tener racionamiento”, expresó alcalde.

Gutiérrez planteó que el riesgo de racionamiento radicaría fundamentalmente en que en el país ya no se están desarrollando grandes proyectos de generación, de la escala de centrales como la de Hidroituango.

Esta última hidroeléctrica, cabe recordar, incluso está pidiendo pista a las autoridades ambientales para poder habilitar la capacidad completa de su embalse antes de octubre y ampliar su margen para generar más energía.

El alcalde señaló que, pese a que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, la construcción de proyectos hidroeléctricos se habría suspendido más por razones políticas que técnicas.

Lea también: Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua

“Nos cambiaron el relato y nos posicionaron que la energía a través de grandes proyectos hidroeléctricos eran dañinos para el país. Eso es falso”, añadió, recordando que el país también está bajo incertidumbre por los problemas en el suministro de gas, clave para que el respaldo termoeléctrico se encienda cuando más se necesite.

Además de hacer un llamado al sector privado para no quedarse callado ante esa crisis, Gutiérrez agregó que EPM está avanzando en los diseños de nuevos proyectos hidroeléctricos tanto pequeños como grandes.

“Tenemos que hacer más hidroeléctricas. Desde EPM estamos diseñando ya Espíritu Santo y otros proyectos que le tenemos que entregar al país, pero mientras tanto, mientras pasen unos años, Colombia no va a tener más energía en firme”, puntualizó.

Las declaraciones del alcalde Gutiérrez se produjeron en medio de una creciente preocupación por los embates del fenómeno de El Niño.

Este viernes, el Ideam señaló que la probabilidad de que ese fenómeno se consolide entre los meses de mayo, junio y julio pasó del 62 % al 82 %, mientras que hacia finales de 2026 podría alcanzar cerca del 96 %.

Además de esa ocurrencia, el Ideam advirtió que las probabilidades son altas de que la intensidad del fenómeno sea fuerte o muy fuerte.

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