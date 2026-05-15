“Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento por El Niño

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al riesgo de un racionamiento de energía a raíz del cada vez más probable escenario de un fenómeno de El Niño.
Durante un encuentro de empresarios, el mandatario distrital no solamente expresó su consternación por las malas señales para el abastecimiento de energía, sino que cuestionó la ausencia de nuevos proyectos para suplir la demanda.
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“Nosotros hemos tenido los últimos meses un seguimiento muy exhaustivo frente a los temas del comportamiento de la seguridad energética en Colombia y lo que vemos que va a empezar a pasar en los próximos meses o semanas, una vez se presente el fenómeno de El Niño, es que muy posiblemente Colombia va a tener racionamiento”, expresó alcalde.
Gutiérrez planteó que el riesgo de racionamiento radicaría fundamentalmente en que en el país ya no se están desarrollando grandes proyectos de generación, de la escala de centrales como la de Hidroituango.