Brennan ganó otra vez en la Vuelta a España y Tejada empieza a mostrarse en la montaña

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) hizo buenos los pronósticos al imponerse este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España, de 173,3 kilómetros entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Ebre, donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) protegió sin problemas el maillot rojo de líder, que viste desde el primer día en Mónaco.

Brennan, especialista al sprint, redondeó el buen trabajo de sus compañeros y se impuso con un tiempo de 3:47.02, luego de un final nervioso, en el que superó al belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo, y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).

Para Brennan significó otra jornada especial en una Vuelta en la que ya había conseguido el triunfo en la segunda etapa, disputada entre Mónaco y Manosque.

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El mejor corredor colombiano en la fracción fue Harold Tejada (Astana), quien terminó en la casilla 32.

El huilense, además, comenzó a mostrarse en la montaña. Tejada cruzó segundo en el paso por el Alt de Paüls, puerto de tercera categoría ubicado en el kilómetro 148,5, donde el francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG) pasó primero. Harold es 14° en la tabla general, a 5.30 de Pogacar. Juan Felipe Rodríguez (EF) es 29°, a 12.49; y Santiago Buitrago (Bahrain), 53°, a 23.43.

En la clasificación general, Pogacar mantiene el liderato con una ventaja de 3:21 minutos sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y de 3:32 sobre el español Enric Mas (Movistar).

Este jueves se disputará la sexta fracción, de 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló. La jornada tendrá cuatro pasos montañoso, el más exigente, el Puerto Bartolo, de primera categoría, ubicado en el kilómetro 153.

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