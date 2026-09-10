Harold Tejada rindió en la crono y subió al décimo lugar de la Vuelta a España

Harold Tejada (Astana) ratificó su buen momento deportivo al mostrar un gran rendimiento en la contrarreloj de 32 kilómetros con la que se disputó este jueves la jornada 18 de la Vuelta a España, entre el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la que Enric Mas (Movistar) dio un paso importante para conquistar la carrera.

Tejada, de 29 años, terminó en el puesto 16 de la fracción, a un minuto del vencedor, el suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team), quien rodó a una velocidad promedio de 54,4 kilómetros por hora para imponerse con un tiempo de 35.22 minutos.

A tres segundos del ganador se ubicó el británico Callum Thornley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), mientras que el portugués João Almeida (UAE Team Emirates) fue tercero, a ocho segundos.

Entre tanto, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terminó cuarto, a 18 segundos. Ese resultado le permitió escalar al segundo lugar de la clasificación general, ahora a 1.37 minutos del sólido líder Enric Mas.

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El español cedió 51 segundos frente a Küng, pero su actuación fue suficiente para mantener el maillot rojo.

Uno de los grandes perdedores de la jornada fue el austriaco Felix Gall (Decathlon), quien finalizó 26°, a 1.46 minutos, y descendió al tercer lugar de la general, a 3.01 del líder.

Tejada, por su parte, aprovechó su buen desempeño para ascender a la décima casilla, a 9.57 minutos de Enric Mas. Hasta el momento, esta es la mejor actuación de Harold en su historial en la Vuelta. Fue 65° en 2022, 40° en 2024 y 12° en 2025.