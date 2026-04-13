Paisas ascendió a seis antioqueños al equipo que disputa la Liga Profesional

¿Cuántos antioqueños hay en Paisas?, era la pregunta que siempre hacían los amantes del baloncesto en el Iván de Bedout cuando acompañaban al equipo. Y la verdad es que en el equipo profesional eran pocos, pero este panorama cambió bastante para 2026.
De acuerdo con lo expresado por Jorge Saldarriaga, presidente de Paisas, la idea del equipo de Daniel Hazan y Ryan Castro, tras un proceso de un año, es que varios de esos talentos jóvenes que llegaron a Paisas en 2025 ya tiene el ADN del equipo y por ello, en este 2026 les abrieron la posibilidad de que esos talentos antioqueños lleguen al equipo profesional y debuten con el quinteto dirigido por Ricardo Pinzón.
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Para el actual campeonato que cuenta con el patrocinio de Señal Colombia, llegaron jugadores nacidos en Barbosa, Amalfi, Girardota, Dabeida, Medellín y Apartadó, talentos que se lucieron en la pasada Copa Élite de Baloncesto (Paisas los prestó a varios equipos) y ellos se lucieron con quintetos de Medellín, Itagüí Rionegro Barbosa, La Ceja y Guarne.
Hay que recordar que el campeón fue Girardota que venció en la final a Marinilla la serie 3-1 y varios de esos jugadores que son del registro de Paisas fueron ascendidos al equipo profesional, entre ellos están Lenyon David Galeano Serna, Yeimersson Hoyos Sossa, Esneider Mosquera Cataño, Luis Daniel Benítez Olivero, Johan Steven Ríos y Steven Sanabria Santamaría.