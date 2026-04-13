Paisas ascendió a seis antioqueños al equipo que disputa la Liga Profesional

¿Cuántos antioqueños hay en Paisas?, era la pregunta que siempre hacían los amantes del baloncesto en el Iván de Bedout cuando acompañaban al equipo. Y la verdad es que en el equipo profesional eran pocos, pero este panorama cambió bastante para 2026. De acuerdo con lo expresado por Jorge Saldarriaga, presidente de Paisas, la idea del equipo de Daniel Hazan y Ryan Castro, tras un proceso de un año, es que varios de esos talentos jóvenes que llegaron a Paisas en 2025 ya tiene el ADN del equipo y por ello, en este 2026 les abrieron la posibilidad de que esos talentos antioqueños lleguen al equipo profesional y debuten con el quinteto dirigido por Ricardo Pinzón. Lea también: Estas son las cartas de Paisas para defender su bicampeonato Para el actual campeonato que cuenta con el patrocinio de Señal Colombia, llegaron jugadores nacidos en Barbosa, Amalfi, Girardota, Dabeida, Medellín y Apartadó, talentos que se lucieron en la pasada Copa Élite de Baloncesto (Paisas los prestó a varios equipos) y ellos se lucieron con quintetos de Medellín, Itagüí Rionegro Barbosa, La Ceja y Guarne. Hay que recordar que el campeón fue Girardota que venció en la final a Marinilla la serie 3-1 y varios de esos jugadores que son del registro de Paisas fueron ascendidos al equipo profesional, entre ellos están Lenyon David Galeano Serna, Yeimersson Hoyos Sossa, Esneider Mosquera Cataño, Luis Daniel Benítez Olivero, Johan Steven Ríos y Steven Sanabria Santamaría.

“Nosotros como organización seguimos con la misma filosofía, tener un equipo competitivo, que siempre busque el título y que sirva también para promover esas figuras y talentos jóvenes que tiene la región”, comentó Saldarriaga. El Presidente también señaló que, en la lista de jugadores que están trabajando con Paisas desde 2025 hay un buen número de los integrantes de las selecciones Antioquia, ya que la idea es también darle competencia a esos chicos que estarán en Juegos Nacionales defendiendo los colores de la región”.

Desde 2022 Johan Steve Ríos hace parte de la Selección Antioquia y desde 2025 empezó a entrenar con Paisas, este 2026 debutó como profesional con el equipo que dirige Ricardo Pinzón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Johan llegó desde Apartadó para cumplir sus sueños con la pelota naranja

Uno de esos jugadores destacados de la Copa Élite y que hace parte de Paisas y la Selección Antioquia es Johan Steve Ríos quien jugó con el torneo con Guarne y ganó el trofeo al mejor encestador de clavadas. Este joven, que nació en Apartadó, se mostró en el baloncesto antioqueño primero en los Juegos Intercolegiados con el equipo de su pueblo, y eso lo llevó a ser captado para ser parte de la Selección Antioquia y por ello, se trasladó para Medellín, a vivir en la Villa Deportiva y seguir con su sueño de ser jugador profesional y de llegar a la NBA. En 2025 empezó entrenamientos con Paisas, en ese grupo extenso que entrenaba con el equipo profesional, con miras a poder llegar a ser profesional, algo que pudo lograr esta temporada. Ahora, Johan quien mide 1.95 y tiene 23 años, está viviendo su primer sueño, ser jugador profesional y lo está haciendo con Paisas, el equipo de su tierra, en el que espera lucirse para seguir construyendo el anhelo de llegar a la máxima categoría del baloncesto mundial.

El escolta Esneider Mosquera, nacido en Girardota, es otro de los jugadores de Paisas que está con el equipo desde 2025 y que ya suma más minutos en la Liga 2026. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ

¿Cómo va Paisas en la Liga Profesional Señal Colombia?