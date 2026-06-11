Esteban Jiménez será el primer árbitro oriundo de Antioquia en el US Open

El antioqueño Esteban Jiménez fue designado como juez de silla y review oficial para el Abierto de Estados Unidos 2026. Será su tercera aparición en un Grand Slam; las primeras dos las tuvo en Wimbledon (2022 y 2023).
Esteban es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y cuenta con 25 años de experiencia como referí del deporte blanco. También fue coordinador deportivo de la Liga Antioqueña de Tenis durante 20 años, hasta 2022.
Sin duda, el ascenso del oficial en el circuito ATP ha sido notorio. En esta edición del US Open será el único colombiano entre los árbitros que estarán en el complejo Billie Jean King en Nueva York.