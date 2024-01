El deportista de 13 años, Miguel Polo Giraldo, tiene como especialidad el sable, desde que lo empezó a entrenar en 2022 . Pero ese no es su comienzo en la esgrima. A los 10 años fue la primera vez que entró a una practica, pero en ese momento solo estaba disponible la modalidad con espada. “Un día lo vi en televisión, me llamó mucho la atención. Fui a probarlo y me gustó mucho”, cuenta Miguel.

Muy diferente a su dupla, Sebastián Ramírez no disfruta mucho de competir con sable. Con 12 años, lleva 6 en este deporte, y todos se los ha dedicado a la espada . Decidió acompañar a Miguel porque los entrenadores le pidieron el favor, y a pesar de que el espadista no se siente muy cómodo en la modalidad, en el torneo han logrado destacarse como equipo. Aún así, con modestia, piensa que “él es muy bueno en sable, creo que le habría ido mejor si hubiera estado solo. Yo la verdad que no soy muy bueno en eso”.

Para Sebastián no es extraño competir con personas mayores. Es más, así fue como aprendió, cuando sus padres decidieron inscribirlo con apenas 6 años. “Al principio no había nada de niños, solo como tres más grandes, nadie de mi edad. Me tocaba con ellos, y era duro porque a veces pegaban fuerte; otras veces bien, pero sobre todo era entrenar con los grandes”, cuenta el atleta, y aunque en un principio no le gustó la dinámica, con el tiempo logró adaptarse, y después empezaron a entrar más personas de su edad.

Así fue como comenzó, y en 6 años de recorrido ya fue a Uruguay, tal como lo hizo Miguel. También ha representado al departamento antioqueño innumerables veces.

La dupla

Ambos se conocieron cuando Miguel Polo entró al club Fencing de Esgrima: “Cuando llegué el primer día, él ya llevaba como tres años, me cayó muy bien. Desde ahí fuimos mejorando, y él me quiso ayudar”. Además, piensa que Sebastián es una gran persona. “Pasamos a veces mucho tiempo, y la verdad me cae muy bien”. Por su parte, el espadista recuerda que han estado en distintos lugares juntos, y al ser parte del mismo club, conviven y tienen buena relación.